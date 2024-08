Im App Store: Apple löscht über 150 Mio. Bewertungen und Rezensionen

Die Sonos-Applikation hat seit mehreren Monaten bekanntlich mit massiven Problemen zu kämpfen. Diese haben die Funktionen der Anwendung so signifikant beeinträchtigt, dass sich Sonos-Chef Patrick Spence mittlerweile nicht nur offiziell entschuldigt hat, sondern sogar die Vorstellung neuer Produkte auf Eis gelegt hat. Diese sollen nun erst auf den Markt kommen, wenn die Anwendung wieder einigermaßen funktional ist.

Entsprechend nachvollziehbar ist, dass die offizielle Sonos-Applikation im Google Play Store nur noch eine Bewertung von 1,4 Sternen aufweist. Ganz anders sieht es hingegen im Apple App Store aus. Hier kommt die Sonos-Applikation nach wie vor auf 4,6 von fünf möglichen Sternen und spiegelt die aktuellen Erfahrungen, die Anwender mit der Sonos-App machen, damit überhaupt nicht wider.

Warum ist dies so? Apple ist nach eigenen Angaben darum bemüht, den App Store durch eine strenge Betrugsbekämpfung vor zwielichtigen Akteuren zu schützen. Alleine im vergangenen Jahr habe man deshalb fast 374 Millionen Entwickler- und Kundenkonten gekündigt und sich, aufgrund von Betrugsbedenken, zur Entfernung von fast 152 Millionen Bewertungen und Rezensionen entschieden.

Über 150 Millionen gelöschte Bewertungen und Rezensionen. Wie sich dies aus Perspektive des Rezensenten anfühlt, beschreibt ein ifun.de-Leser am Beispiel der App “Disney Speedstorm”. Per E-Mail informierte Apple, dass man seine Bewertung des Spiels aufgrund eines Verstoßes gegen Abschnitt L (“Deine Beiträge zu unseren Diensten”) der Bedingungen der Apple Media Services entfernt habe.

Dabei habe der Leser nach eigenen Angaben lediglich das Gacha-Finanzierungsmodell des Spiels kritisiert, das das Game von einem anfangs guten Free-to-Play-Spiel zu einem Pay-to-Win-Erlebnis degradiert habe. Insbesondere auch, weil bestimmte neue Events nur zugänglich seien, wenn man neben dem teureren Goldpass auch noch zusätzliche Glücksspielboxen und Upgrade-Coins kaufe, da man sonst chancenlos gegen den Algorithmus spiele oder das Event gar nicht erst starten könne.

Der ehemalige Speedstorm-Fan habe zuvor noch den Goldpass durch Spielfortschritte erworben und später für zwei Seasons gekauft, jedoch das Spiel aufgegeben, als es notwendig wurde, zwei Goldpässe pro Season zu erwerben. Obwohl er es regelmäßig schaffe, durch fahrerisches Können unter die Top 10 Prozent weltweit zu kommen, seien die letzten drei Fahrer nur durch spezielle Events freischaltbar, an denen man nur teilnehmen könne, wenn der Fahrer bereits gekauft wurde, was er als ein unlösbares Dilemma empfinde.

Dies war auch der Grund, warum er sich entschieden habe, das Spiel nicht mehr weiterzuspielen und in den App Store Rezensionen auf die Enttäuschende Entwicklung hinzuweisen.

In der E-Mail von Apple heißt es diesbezüglich nur:

[…] We are writing to inform you that your customer review for Disney Speedstorm is not in compliance with the Apple Media Services Terms and Conditions, Submissions Guidelines under Section L.

Due to the violation of the Submissions Guidelines noted above, we removed your submitted review as part of routine moderation practices, during which automated processes were used. […]