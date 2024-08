WiiM Ultra: Neuer Multiroom-Streaming-Player startet im Oktober

Im Lager der frustrierten Sonos-Nutzer? Der in Mülheim an der Ruhr ansässige Audiohersteller ATR hat sein Sortiment an WiiM-Streaming-Playern erweitert und wird mit dem WiiM Ultra zukünftig ein neues Streaming-Hub für High-Res-Audio anbieten.

WiiM Ultra ab Oktober im Handel

Der WiiM Ultra erweitert das Portfolio aus WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus und WiiM Amp und ist ab sofort für 399 Euro vorbestellbar, wobei die Auslieferung im Oktober 2024 beginnen soll.

Der kompakte Netzwerkplayer bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und unterstützt gängige Musikstreaming-Dienste wie Spotify, TIDAL und Amazon Music. Apple Music führt der Hersteller allerdings nicht auf. Zielgruppe sind audiophile Nutzer, die bereits über eigene Lautsprecher verfügen und lediglich die Streaming-Logik benötigen.

Der WiiM Ultra ist mit einem 32-Bit/384-Kilohertz SABRE-DAC ausgestattet, der für eine besonders detaillierte und rauschfreie Klangwiedergabe sorgen soll. Darüber hinaus verspricht der Hersteller, dass das Gerät dank modernster Wireless-Technologien, darunter Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3, eine stabile und verlustfreie Audioübertragung gewährleiste.

Hi-Res-Audio mit Multiroom-Fähigkeiten

Die WiiM-Geräte verfügen über Multiroom-Fähigkeiten, mit denen Musik synchron in verschiedenen Räumen wiedergegeben werden kann. Zudem ist eine Integration mit bereits vorhandenen Amazon Echo- und Google Home-Geräten möglich. Der WiiM Ultra ist kompatibel mit gängigen Sprachassistenten wie Alexa und Siri. Auf die Unterstützung für AirPlay 2 verzichtet der WiiM Ultra als erster Player im Portfolio jedoch.

Das Design des Streamers ist schlicht gehalten, mit einem robusten Aluminiumgehäuse und einem 3,5-Zoll-Touchscreen, der eine einfache Bedienung ermöglichen soll. Zu den Anschlüssen gehören unter anderem HDMI ARC, optische und koaxiale Ein- und Ausgänge sowie eine USB-Schnittstelle. Mit der integrierten Raumkorrektur-Technologie können Nutzer den Klang des Geräts individuell an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Ein weiteres Verkaufsargument des WiiM Ultra ist laut Hersteller die Unterstützung für lückenlose Wiedergabe, die insbesondere bei Live-Alben oder Konzeptwerken für ein störungsfreies Hörerlebnis sorgt. Dies, kombiniert mit der Unterstützung für hochauflösende Audioformate, könnte den WiiM Ultra zu einer interessanten Option für Nutzer machen, die Wert auf höchste Klangqualität legen.