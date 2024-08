Animated Image Maker: Mac-Freeware animiert Einzelbilder

Mit der Umbenennung der Freeware GIFlash in Animated Image Maker hat der japanische Entwickler Takuto Nakamura seiner App zum Start von Version 3.0 nicht nur einen neuen Namen verpasst, sondern auch einige wesentliche Neuerungen eingeführt. Die Anwendung, die sich ursprünglich als Nachfolger der nicht mehr weiterentwickelten Mac-Applikation GIFfun etablierte, wurde in der neuesten Version gründlich umgestaltet und bietet unter anderem eine runderneuerte Oberfläche.

Erstellt GIFs und APNG-Dateien

Die App erlaubt es Nutzern, Bilder in animierte GIFs und nun auch in APNG-Dateien zu verwandeln. Einzelbilder lassen sich so animieren oder zu beliebigen Sequenzen zusammenzusetzen. Auch die Festlegung von Anzeigedauer und maximaler Bildgröße gehört zu den Kernfunktionen der App.

In der aktuellen Version des nun umbenannten Animated Image Maker können nicht nur Bilddateien, sondern auch Videos als Quellmaterial genutzt werden. Die Software unterstützt gängige Formate wie PNG, JPEG, GIF sowie MOV und MP4. Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Erweiterung um das APNG-Format, das eine höhere Farbtiefe und Transparenz im Vergleich zu GIFs bietet.

Der Wechsel des Namens geht einher mit einer kompletten Neugestaltung der Benutzeroberfläche. Videos können jetzt per Drag-and-Drop in die App geladen werden.

Granular konfigurierbar

Die App richtet sich insbesondere an Anwender, die animierte Bilder in MarkDown-Dateien einbinden möchten oder Interesse an Frame-by-Frame-Animationen haben. Auch für die einfache Konvertierung von Videos in animierte Bilder ist die Software eine nützliche Lösung. Wir benutzen die App hin und wieder, um Vorher/Nachher-Bilder zu kombinieren oder mehrere Bildschirmfotos einer vorgestellten App in eine Grafik zu packen.

In der Anwendung lassen sich die Anzahl der Wiederholungen, die Größe der Ergebnisgrafik, die Anzeigedauer pro Bild, die Ausrichtung und die Farbe des Hintergrundes frei anpassen.