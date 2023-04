IlluminateMe macht den Bildschirm zur Webcam-Leuchte

IlluminateMe sitzt in der Menüleiste und lässt sich entweder per Mausklick oder mit einer selbst festgelegten Tastenkombination aktivieren. In der Folge blendet die App dann wahlweise horizontal oder vertikal „Leuchtbalken“ ein, deren Größe, Helligkeit und Farbton sich vom Anwender festlegen lässt. Auf diese Weise kann man die Ausleuchtung auch ein Stück weit besser an die sonstigen Gegebenheiten anpassen, angefangen vom persönlichen Erscheinungsbild bis hin zum Hintergrund der Kameraverwendung. Der berufliche Chat stellt hier sicher anderen Anforderungen, als die private Online-Wein- oder Whiskyprobe.

