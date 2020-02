HomeKit-Router: Auch Linksys dämpft Erwartungen

Seit dem vergangenen November listet die offizielle Hardware-Übersicht aller Accessoires und Geräte mit HomeKit-Anbindung auch die Produktgruppe der „HomeKit Router“. Noch immer führt Apple hier nur zwei Anbieter und drei Modelle an, die HomeKit-Standard unterstützen werden: Die Amazon-Tochter Eero und den Netzwerk-Ausstatter Linksys.

Beide Anbieter haben interessierten Anwendern jetzt einen kurzen Vorgeschmack auf die HomeKit-Integration gegeben, der von einem anschließenden Rückzieher begleitet wurde.

Eero rollte Ende Januar das Firmware-Update auf Version 3.18.0 aus, anschließend tauchten die Access Points in der Home-App als integrierbare Geräte auf – zwar ließen sich die Router nicht in ein bestehendes HomeKit-Setup einfügen, offerierten die Option aber immerhin offensiv.

Am zurückliegenden Freitag dann meldete sich Linksys zu Wort. Der Hersteller kündigte an, in den nächsten Tagen ein entsprechendes Firmware-Update für seine Velop-Geräte ausliefern zu wollen, das die Tri-Band-Modelle A03, WHW0301, WHW0301B, WHW0302, WHW0302B, WHW0303 und WHW0303B des Herstellers um eine HomeKit-Unterstützung ergänzen sollte.

Nun dämpft das Unternehmen die auf der hauseigenen Webseite geschürten Erwartungen, das Update könne bereits „in den nächsten Tagen“ zur Verfügung stehen.

Gegenüber ifun.de erklärt ein Sprecher:

„Ende vergangener Woche wurden auf unserer Website fälschlicherweise Informationen zur zeitnahen Verfügbarkeit von HomeKit-fähigen Routern verbreitet. Dafür möchten wir uns in aller Form entschuldigen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit HomeKit ausgestattete Router anbieten zu können und informieren die Öffentlichkeit, sobald wir Details zur offiziellen Verfügbarkeit liefern können.“

