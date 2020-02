Linksys kündigt HomeKit-Update für Velop-Router an

Linksys und Eero wetteifern gerade um den Titel „erster HomeKit-Router“. So wie es aussieht, könnte Linksys das Rennen machen. Der Hersteller will in den nächsten Tagen ein entsprechendes Firmware-Update für seine Velop-Geräte ausliefern. Eero hat zwar ebenfalls bereits nötige Vorbereitungen getroffen, bislang aber noch keinen konkreten Termin angekündigt. Möglich ist auch, das die beiden Hersteller ihrerseits schon für die Freigabe gerüstet sind, aber noch auf einen Startschuss seitens Apple warten.

Linksys hat die kommende Aktualisierung zunächst nur auf seiner amerikanischen Webseite angekündigt, somit bleibt auch abzuwarten, ob die Funktion direkt auch in Deutschland bereitgestellt wird. Die HomeKit-Unterstützung soll für die Tri-Band-Modelle A03, WHW0301, WHW0301B, WHW0302, WHW0302B, WHW0303 und WHW0303B des Herstellers ergänzt werden.

Wir werden in den nächsten Tagen ein Firmware-Update für Ihr Velop-System freigeben. Sobald Ihr System aktualisiert ist, wird es Sie beim nächsten Öffnen der Linksys-App dazu auffordern, eine Verbindung mit Apple Home herzustellen. Damit diese Integration funktioniert, müssen all Ihre Velop-Komponenten müssen Tri-Band unterstützen.

Mittels der HomeKit-Unterstützung sollen die Router eine zusätzliche Sicherheitsebene für WLAN-Netzwerke bereitstellen. Das System überwacht die Kommunikation von HomeKit-Zubehör und soll dazu beitragen, Smarthome-Komponenten gegen Angriffe über das Internet abzuschotten.

Beide bislang bekannten Hersteller von HomeKit-Routern bietet ihre Systeme derzeit mit teils deutlichem Preisnachlass an. Das Velop Tri-Band Mesh-WLAN-System von Velop ist im Doppelpack für 200 Euro zu haben, der Einstieg bei Eero ist bereits ab 76 Euro möglich.

