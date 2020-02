Harmony mit hartem Limit: Logitech räumt Reset-Sperre ein

Nach ersten Anwender-Berichten, die dem Zubehör-Anbieter Logitech Ende Januar unterstellten, die Anzahl der Resets seines Harmony-Hubs in den USA künstlich zu beschneiden, haben wir das Unternehmen umgehend nach ähnlichen Hardware-Einschränkungen auf dem hiesigen Markt befragt.

Jetzt, 18 Tage später, liegt die leider enttäuschende Antwort vor. Auch in Deutschland setzt Logitech auf eine Einschränkung, die im Online-Angebot des Anbieters vergeblich gesucht werden muss: Nutzer des Harmony Systems, können die Universal-Fernbedienungen nur mit maximal 100 Geräten koppeln. Verbindungen zu weiteren Geräte werden anschließend durch eine Software-Sperre blockiert und nicht mehr zugelassen.

Nach eigenen Angaben scheint Logitech so den selbst zusammengestellten Katalog an IR-Codes schützen zu wollen. Offenbar will das Unternehmen verhindern, dass konkurrierende Anbieter den vollständigen Datensatz an IR-Codes auslesen, der die Kompatibilität mit mehr als 270.000 Entertainment- und Smart Home-Geräten gewährleisten soll.

Zwar verweist Logitech gegenüber ifun.de auf die Möglichkeit der von der Reset-Sperre betroffenen Anwender, sich an den offiziellen Support zu wenden, garantiert die erneute Freischaltung nach einmal eingesetzter Sperre jedoch nicht.

US-Nutzer hatten berichtet, dass der Support diese zwar anbot, allerdings nur einmalig durchführen wollte und gleichzeitig ankündigte nach dem nächsten Erreichen des Limits nicht mehr helfen zu wollen.

Gegenüber ifun.de räumt das Unternehmen heute ein:

„Um die IR-Codes zur Gerätesteuerung zu schützen, verhindert das Harmony System automatisch den Synchronisationsvorgang mit weiteren Geräten, wenn es feststellt, dass eine Fernbedienung insgesamt mit mehr als 100 Geräten gekoppelt wurde. Wir verstehen natürlich, dass es unter gewissen Umständen nötig sein kann, viele Geräte zu koppeln oder zu entkoppeln. In diesem Fall kann der Logitech Kundenservice die Fernbedienung einfach wieder freischalten.“

Auch Unifying-Hardware an der kurzen Leine

Mit ähnlich verbraucherfeindlichen Beschränkungen fielen bereits andere Peripherie-Geräten des Anbieters auf. Tastaturen und Mäuse mit Unifying-Empfänger können etwa nur 45 mal mit dem mitgelieferten USB-Stick gekoppelt werden, anschließend versagt Logitech neue Verbindungen. Auf einer mittlerweile archivierten Hilfeseite des Unternehmens heißt es dazu in einem Beispiel:

Einige Unifying-Geräte haben ein Limit von fünfundvierzig (45) eindeutigen Verbindungen. […] Sie haben zwei Unifying-Empfänger: einen auf Ihrem Laptop und einen auf Ihrem Desktop. Sie verwenden dieselbe Maus mit Ihrem Laptop und Ihrem Desktop und wechseln zwischen den beiden Unifying-Empfängern hin und her. Da Ihre Maus zwischen zwei Unifying-Empfängern hin- und herwechselt, verwenden Sie bei jeder Verbindung eine der insgesamt verfügbaren Verbindungen. Letztendlich werden Sie die Verbindungsgrenze erreichen.

