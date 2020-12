Homebrew in der Mac-Menüleiste: Brewlet jetzt universal

Nutzer die regelmäßig auf der Kommandozeile des Mac-Terminals unterwegs sind, werden die Software-Verwaltung Homebrew bereits kennen und nutzen. Das freie Projekt stellt macOS-Systemen einen Paket-Manager zur Seite, mit dem sich zahlreiche Unix-Programme in Sekundenschnelle laden und installieren lassen. Homebrew arbeitet solide und hilft gerade Entwicklern massiv beim produktiven Einsatz ihrer MacBooks.

Administriert wird Homebrew bekanntlich ausschließlich über das Terminal. Text-Kommandos wie „brew update“ stoßen hier die Suche nach verfügbaren Aktualisierungen an, Befehle wie „brew upgrade“ installieren anschließend die neuen Versionen der über Homebrew bereitgestellten Programme.

Update-Übersicht in der Menüleiste

Freunde grafischer Benutzeroberflächen konnten sich im April 2014 dann über Cakebrew freuen. Eine kleine Mac-App für Homebrew, die die Verwaltung, die Aktualisierung und das Deinstallieren der vorhandenen Pakete vereinfachte – seitdem aber leider nicht mehr weiterentwickelt wurde.

Glücklicherweise bietet sich hier mit Brewlet seit Februar eine nette Homebrew-Erweiterung für die Mac-Menüleiste an, die im Hintergrund selbstständig nach neuen Updates Ausschau hält und über verfügbare Aktualisierungen informiert. Brewlet wird als quelloffener Freeware-Download angeboten und kann neu verfügbare Updates einzeln oder in einem Rutsch per Mausklick installieren.

In Version 1.5 universal und mit neuen Funktionen

In der jetzt erhältlichen Version 1.5 ist Brewlet erstmals als Universal-App verfügbar, die sowohl für den Einsatz auf Intel-Maschinen als auch für die Nutzung auf M1-Macs optimiert wurde. Zudem lässt sich die neue Version von Brewlet nun selbst auch über Homebrew installieren, gestattet die Nutzung individuell gesetzter Homebrew-Verzeichnisse und behebt mehrere kleine Fehler, die die Macher in dieser Übersicht aufgelistet haben.