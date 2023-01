HiDock knüpft Dock-Einstellungen an Ausgangsbildschirm

Das ins Mac-Betriebssystem integrierte Dock und die damit verbundenen Einstellungsmöglichkeiten hatten wir ja erst in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der Mac-App Sidebar zum Thema. Weitere Infos rund um die Dock-Optionen finden sich auch in den folgenden Support-Dokumenten von Apple:

HiDock lässt sich kostenlos laden und verwenden. Wer sich für die Entwicklungsarbeit erkenntlich zeigen will, dann dies entweder mit einer Paypal-Spende an den Entwickler tun, oder sich durch den Kauf von Condes anderer App Hand Mirror erkenntlich zeigen.

Die Darstellung des Dock lässt sich dabei nicht nur in der Größe anpassen, sondern man auch dessen Platzierung – alternativ zum Standardplatz am unteren Bildschirmrand auch an der linken oder rechten Seite – ändern. Zudem lässt sich vorgeben, ob das Dock immer angezeigt werden soll oder nur in den Bildschirm fährt, wenn man mit der Maus auf die entsprechende Position fährt.

Insert

You are going to send email to