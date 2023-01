Aqara Camera Hub G2H Pro mit HomeKit Secure Video im Angebot

Ein knappes Jahr nach seinem Deutschlandstart ist der Aqara Camera Hub G2H Pro aktuell deutlich im Preis reduziert erhältlich. Bei Amazon kostet die mit HomeKit Secure Video kompatible Kamera im Moment nur 57 Euro. Das Gerät wird zwar auch über Apple vertrieben, dort verzichtet man aber gewohnheitsgemäß auf solche Aktionen und hält an der offiziellen Preisempfehlung in Höhe von 90 Euro fest.

