Sidebar-App will das macOS-Dock verbessern

Per Rechtsklick auf das Dock könnt ihr zudem verschiedene Einstellungen aufrufen, mit deren Hilfe sich die Größe der Leiste, damit verbundene Effekte und nicht zuletzt auch die Position des Dock verändern lassen. Anstatt standardmäßig unten kann das Dock auch rechts oder links an der Seite des Bildschirms angezeigt werden.

Allem voran müsst ihr das Tastenkürzel Befehl-Alt-D kennen, mit dessen Hilfe sich das macOS-Dock bei Bedarf aus- oder einblenden lässt. Ist das Dock ausgeblendet, so genügt es auch, mit der Maus an den unteren Bildschirmrand zu fahren, um die Leiste wieder anzuzeigen.

Damit verbunden solltet ihr euch aber unbedingt auch der mit dem Standard-Dock von macOS verbundenen Möglichkeiten bewusst sein. Ihr müsst die Programmleiste am unteren Bildschirmrand keinesfalls so hinnehmen, wie sie von Haus aus installiert ist.

