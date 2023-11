„Fickt euch doch“: Musk zum Werbe-Stopp von Apple & Co.

Der Multimilliardär Elon Musk hat sich im Rahmen des sogenannten DealBook Summit, einer von der New York Times initiierten Interviewreihe mit Persönlichkeiten aus Politik, Business und Kultur, zum Rückzug etlicher Werbekunden von der Kurznachrichten-Plattform X (vormals Twitter) geäußert.

Auf einer Podiumsveranstaltung mit dem Times-Kolumnisten Andrew Ross Sorkin bezeichnete Musk den Rückzug der Werbetreibenden als Erpressungsversuch, der das Unternehmen in die Pleite treiben könnte. Konzerne, die ihre Produkte nicht auf dem Kurznachrichten-Portal bewerben wollen, sollten dies einfach sein lassen. Musk könne allen Akteuren, die ihn mit Geld zu erpressen versuchten, lediglich sagen: „go fuck yourself“ (zu Deutsch etwa „dann fickt euch doch“). Dies wiederholte der Eigner des Onlineportals X im Laufe des Interviews mehrfach.

Nach antisemitischen Äußerungen

Zahlreiche Großunternehmen, darunter auch Apple, Coca-Cola und Disney, waren in den vergangenen Wochen dazu übergegangen, ihre Werbebudgets von der Kurznachrichten-Plattform X abzuziehen und reagierten damit auf eine Wortmeldung von Elon Musk, in der dieser antisemitischen Verschwörungstheorien zugestimmt hatte.

Musk hatte dem Posting eines X-Nutzers zugestimmt, in dem der jüdischen Gemeinschaft ein „Hass gegen Weiße“ vorgeworfen wurde – „dies sei tatsächlich die Wahrheit“, hatte der Milliardär angemerkt. ifun.de berichtete:

Musk äußert sich antisemitisch: Apple pausiert Werbeaktivitäten

Nach Informationen der New York Times könnte der Werbeboykott signifikante Auswirkungen auf X haben. Würden die bisherigen Werbepartner ihre Investitionen in die Plattform nicht wieder aufnehmen, dann sei allein in diesem Quartal mit einem Verlust von bis zu 75 Millionen Dollar zu rechnen.

Musk war zuvor mehrfach mit provozierenden Wortmeldungen auf X in Erscheinung getreten.