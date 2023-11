Apples Apps des Jahres: Die Gewinner der App Store Awards 2023

Auch in diesem Jahr hat Apple wieder die so genannten App Store Awards verliehen und insgesamt 14 Anwendungen und Spiele für herausragende Leistung, außergewöhnliches Design und gute Umsetzung ausgezeichnet.

Neben fünf herkömmlichen Applikationen für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch (die alle kostenpflichtige Abonnements verkaufen) wurden zusätzlich drei Spiele für iPhone, iPad und Mac ausgezeichnet. Eine weitere Erwähnung hat Apple dem so genannten „Apple Arcade Spiel des Jahres“ gegönnt und nutzt die Preisverleihung damit auch, um auf den eigenen Spiele-Abo-Dienst aufmerksam zu machen.

Zudem hat Apple in diesem Jahr die neue Kategorie „Kultureller Einfluss“ aufgestellt, für die fünf Anwendungen ausgewählt wurden, die laut Apple „einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft“ leisten, sich der Barrierefreiheit verschrieben haben oder auch das Miteinander unterschiedlicher Generationen unterstützen.

Unter den Gewinnern befindet sich auch das Wimmelbild-Spiel Finding Hannah aus Berlin, das von Frauen für Frauen entwickelt wurde und sich bewusst für die Ansprache einer weiblichen Zielgruppe entschieden hat.

Die Gewinner der Kategorie „Kultureller Einfluss“ samt der Begründung Apples haben wir im Anschluss abgedruckt.

Too Good To Go von Too Good To Go

Too Good to Go ermöglicht es Anwender:innen die Lebensmittelverschwendung zu minimieren, indem sie sie mit Restaurants und Geschäften zusammenbringt, die einen Überschuss an unverkauften Lebensmitteln zu einem erschwinglichen Preis haben.