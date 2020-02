Geocaching One: Jetzt mit iPad-Unterstützung

Auch wenn die Pokemon-Jäger den aktiven Geocachern inzwischen wahrscheinlich zahlenmäßig überlegen sind, reizt die häufig mit Rätseln und Naturausflügen kombinierte GPS-Schatzsuche immer noch viele Anwender.

Diese haben meistens einen Account bei geocaching.com und nutzen häufig die offizielle App des bekannten Portals.

Geocaching One bietet sich hier als freier Alternativ-Client an, der sich in vorhandene geocaching.com- und opencaching.us-Accounts einloggen kann, Basis-Informationen zu ausgewählten Caches auf der integrierten Karte anzeigt und komplett kostenlos genutzt werden kann.

Die App wird seit einiger Zeit im Galopp weiterentwickelt und bietet inzwischen sogar Offline-Karten der HERE Maps an. Die neueste Version 1.4 führt erstmals auch die iPad-Unterstützung ein. Eine tolle Funktionserweiterung für Familie, die im Team cachen und größere Karten für die Lagebesprechung mit mehreren Personen benötigen. Geocaching One ist kostenlos und gut.