Apple TV+: Apple gibt 10 deutsche Trailer frei

Gute Nachrichten für Apple TV-Interessierte, die sich, wenn sie vor der Wahl stehen, lieber für die Synchron- als die untertitelte Originalfassung entscheiden.

Hier hat ja bekanntlich jeder Anwender seine ganz eigenen Präferenzen – Präferenzen, die durch die Prägung der vergangenen Dekaden in Deutschland allerdings deutlich von denen unserer unmittelbaren Nachbarn abweichen. Die Tendenz hierzulande geht ja eher in Richtung deutsche Tonspur.

Für eben jene hat Apple nun auch bei den bislang veröffentlichten Apple TV+ Trailern gesorgt und zeigt diese auf dem deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens ab sofort auch in komplett synchronisierten Fassungen. Natürlich inklusive der klassischen deutschen Titel-Erweiterungen. So trägt „Truth Be Told“ jetzt den Zusatz „Der Wahrheit auf der Spur“, „SEE“ beschreibt sich als „Reich der Blinden“.