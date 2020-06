Haben MacBook Pro und MacBook Air 2020 ein USB-Problem?

Apple muss bei den aktuellen MacBook-Modellen wohl in Sachen USB nachbessern. Zahlreiche Nutzer sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass verbundenes Zubehör die Verbindung verliert. Als möglicher Grund werden billige Hubs angeführt, doch ist kaum vorstellbar, dass ausschließlich Adapter im Preisbereich von 200 Euro und mehr für stabile Verbindungen sorgen können.

Das Problem betrifft neben dem neuesten MacBook Pro auch das MacBook Air aus dem Jahr 2020. ifun-Leser Jens hat mit wenigen Sätzen zusammengefasst, was teils ausführlich hier, hier und hier in Foren diskutiert wird:

Letzte Woche habe ich mir ein neues MacBook Pro 13" gekauft und über 2 USB-C Hubs (die an einem MacBook Pro 15" 2018 problemlos mit den gleichen angesteckten Geräten funktionieren) USB-Tastatur, USB-Maus, ein USB-Headset, 2 Bildschirme per HDMI an jeweils einem Adapter und 1x Ethernet angeschlossen.

Nach einiger Zeit verliert macOS auf meinem neuen MacBook Pro 13" 2020 die Verbindung zu den USB Geräten und muss komplett neugestartet werden, damit die Verbindungen wieder funktionieren. Leider tritt das Problem anschließend nach einiger Zeit erneut auf. Während macOS die Verbindung zu den USB Geräten verloren hat, funktioniert über den gleichen Adapter jedoch die HDMI und Ethernet-Verbindung einwandfrei, es sind also nur die USB Ports betroffen. Die Zeitspanne bis das Problem erneut auftritt ist immer unterschiedlich gewesen, mal war es 20 Minuten nach dem Hochfahren, mal auch erst 2 Stunden später.