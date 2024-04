Greenwashing-Vorwürfe: Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Apple

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem Landgericht Frankfurt am Main Klage gegen Apple eingereicht. Der Vorwurf: Apple bewerbe seine Smartwatch-Modelle mit dem Siegel „CO2-neutral“, ohne dass die dahinterstehenden Kompensationsmaßnahmen den versprochenen Klimaschutzeffekt garantieren.

Die DUH, die mehrere Verfahren gegen Apple zu Laufen hat, argumentiert, dass Apple seine Kundinnen und Kunden mit unzureichenden Informationen über die Kompensationsprojekte in die Irre führe.

„Carbon Neutral“-Logo unseriös

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, kritisiert die Verwendung eines selbst gestalteten „Carbon Neutral“-Logos durch Apple, das mit grünen Blättern zeigt und Vertrauen in die Klimaneutralität der Produkte suggerieren soll. Laut Resch liefert Apple jedoch keine ausreichenden Informationen über die Prüfstandards und Kriterien, die hinter diesem Siegel stehen. Eine Praxis, die die DUH als irreführend und unseriös bewertet.

Darüber hinaus übt die DUH Kritik an der Intransparenz des so genannten „Restore Fund“, der von Apple finanziert wird. Cupertino gibt zwar Geld für Kompensationsprojekte aus, die die CO2-Emissionen der Apple Watch ausgleichen sollen, ist aber wenig präzise, was die Auswahl und Unterstützung der Projekte sowie der Mittelverteilung angeht.

Kompensationsprojekte intransparenz

Agnes Sauter, Leiterin der ökologischen Marktüberwachung bei der DUH, merkt an, dass Apple mit dem „Restore Fund“ nicht nur CO2-Gutschriften erwirbt, sondern auch Einnahmen durch die Holzwirtschaft generiert.

Die Organisation bemängelt, dass langfristige Überwachungs- und Berichtsmechanismen für die finanzierten Projekte fehlen und wirft Apple vor, mit seinen Klimaschutzversprechen zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Die Klage der DUH zielt darauf ab, Apple zur Unterlassung der Behauptung zu bewegen, dass seine Smartwatches CO2-neutral seien, solange nicht eindeutig belegt werden kann, dass die Kompensationsmaßnahmen den behaupteten Effekt tatsächlich erzielen.