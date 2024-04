Apple: Smart-Home-Roboter als nächster Forschungsschwerpunkt

Nachdem Apple erst kürzlich einen finalen Schlussstrich unter seine Auto-Ambitionen gezogen und das milliardenschwere Forschungsprojekt, an dem zuletzt über 2.000 Angestellte mitgewirkt haben soll, gänzlich eingestellt hat, rücken nun offenbar Smart-Home-Roboter in den Fokus des Unternehmens.

Illustrationen: Microsoft Copilot Designer

Einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg zur Folge, erforscht Apple den Bereich der Heimrobotik als möglichen neuen Schwerpunkt. Das Unternehmen arbeitet demnach an einem mobilen Roboter, der Nutzer zu Hause begleiten kann, sowie an einem fortschrittlichen Smart-Home-Gerät mit selbstausrichtenden Displays.

Projekte, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Derzeit sei noch völlig ungewiss, ob hier jemals eine Marktreife erreicht werden wird. Apple verfolgt das Unterfangen aber durchaus ernsthaft und sieht im Bereich der Smart-Home-Robotik mögliche neue Einnahmequellen.

Die Entwicklungsarbeit wird gemeinsam von Apples Hardware-Ingenieuren und Spezialisten aus der AI- und Machine-Learning-Gruppe vorangetrieben.

FaceTime-Lösung in der Entwicklung

Laut Bloomberg spielt ein seit nunmehr fünf Jahren aktives Projekt dabei eine besondere Rolle. Cupertino soll an einer FaceTime-Lösung arbeiten, die in der Lage ist, Kopf- und Körperbewegungen des Gesprächspartners zu imitieren. Ein Kopfschütteln wird also auch durch entsprechende Gerätebewegungen erkennen lässt. Zudem sei der FaceTime-Roboter in der Lage, sich auch in vollen Räumen auf nur eine Person zu konzentrieren und den Blickkontakt zu halten.

Apple habe jedoch Bedenken bezüglich der Marktfähigkeit und technischen Umsetzbarkeit.

Zur Forschung an den Smart-Home-Robotern soll Apple in der Nähe des eigenen Campus in Kalifornien eine geheime Forschungseinrichtung aufgebaut haben, die das Innere eines Hauses nachbildet. Neben Smart-Home-Robotern forscht Apple hier auch an weiteren Ideen aus der selben Kategorie.