Apple: CO2-Entfernung soll Rendite für Anleger bringen

Zu hoffen ist, dass Apples Finanzeinsatz Schule macht und, ähnlich wie die gemächlichen Verbesserungen beim Ausbau der Arbeitsbedingungen in China, für ein Umdenken in der gesamten Branche sorgen.

Zur Einordnung dieser Hausnummer, hilft ein Blick auf die Höhe der CO2-Emissionen in Deutschland. Diese betrugen 2022 nach Angaben des Umweltbundesamt satte 657 Millionen Tonnen . In absoluten Zahlen betrachtet bleib Apples Engagement damit begrüßenswert, aber auch sehr überschaubar.

So hat Apple nun weitere 200 Millionen Dollar zur Seite gelegt, mit denen Investitionen gefördert werden sollen, die Projekte zur CO2-Entfernung bzw. zum CO2-Abbau unterstützen. Laut Apple will man damit gegen Emissionen vorgehen, „die Unternehmen mit bestehenden Technologien noch nicht vermeiden oder reduzieren können“.

Insert

You are going to send email to