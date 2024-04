Die meistgestreamte Show aller Zeiten: Staffel-Premiere auf YouTube

Das Reality-Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“ ist nicht einfach nur irgendeine Serie, sondern tatsächlich die meistgestreamte Show aller Zeiten auf dem populärsten deutschen Streaming-Anbieter, Amazon Prime Video. Dies muss man erst mal sacken lassen.

Staffel 5 zum Monatswechsel angelaufen

Wie vor ziemlich genau einem Jahr von Amazon angekündigt, ist zum Monatswechsel nun die nunmehr fünfte Staffel des Reality-Formates angelaufen. Dieses erreichte den Streamingdienst jedoch in einer Zeit, in der erste Anwender auf die Einführung der Werbeunterbrechung mit einer Kündigung des eigenen Prime-Zugangs reagiert haben.

Diesen will der Onlinehändler jetzt auf YouTube den Mund wässrig machen und hat die erste Folge der fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“ nun auch auf Googles Videoportal verfügbar gemacht.

Staffel 5 ist diesmal mit Mirja Boes, Hazel Brugger, Meltem Kaptan, Michael Kessler, Ina Müller, Elyas M’Barek, Ralf Schmitz, Olaf Schubert, Torsten Sträter und Otto Waalkes prominent besetzt, am Konzept hat sich allerdings absolut nichts geändert. Die Fernsehgesichter halten sich gemeinsam in einem Raum auf und dürfen nicht lachen. Wer sich nicht zusammenreißen kann, der fliegt nach dem zweiten Schmunzler aus der Gruppe.

Neue Folgen immer donnerstags

Auf Prime Video selbst sind die ersten beiden Folgen bereits seit dem 28. März zum Abruf verfügbar, Folge 3 und Folge 4 werden am morgigen Donnerstag freigegeben. Immer donnerstags folgen dann zwei weitere Episoden, die die Spannung aufrechterhalten sollen.

„LOL: Last One Laughing“ ist eine Adaption des in Japan entstandenen Formats „Hitoshi Matsumoto presents Documental“. In Deutschland wurde die Serie mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefilmt. Präsentiert wird das Format hierzulande von Gastgeber Michael Bully Herbig.