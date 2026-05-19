Neue E-Auto-Prämie: Antrag jetzt online möglich

Die neue staatliche E-Auto-Förderung ist gestartet. Privatpersonen können den Zuschuss seit heute online beantragen. Das Programm gilt rückwirkend für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals in Deutschland zugelassen wurden. Gefördert werden Kauf und Leasing von Neuwagen.

Die Antragstellung läuft digital über die Förderzentrale Deutschland. Zuständig für die Abwicklung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Voraussetzung für den Antrag ist eine BundID. Dafür wird entweder der Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion samt PIN und Ausweis-App benötigt, alternativ kann auch ein ELSTER-Zertifikat des Finanzamtes verwendet werden.

Förderfähig sind rein batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge sowie bestimmte Plug-in-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender. Bei Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Modellen gelten zusätzliche Klimaschutzvorgaben: Bis Ende Juni 2027 dürfen sie höchstens 60 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen oder müssen mindestens 80 Kilometer elektrische Reichweite bieten.

Diese Unterlagen werden benötigt

Für den Antrag sollten die wichtigsten Dokumente bereits digital bereitliegen. Dazu gehören die letzten zwei Einkommensteuerbescheide aller Personen, deren Einkommen zum Haushaltseinkommen zählt. Die Bescheide dürfen höchstens drei Jahre alt sein. Bei gemeinsamer Veranlagung reicht der gemeinsame Einkommensteuerbescheid.

Zusätzlich werden Fahrzeugdaten und Nachweise zur Zulassung benötigt. Für förderrelevante Kinder kann je nach Fall ein Kindergeldnachweis, eine erweiterte Meldebescheinigung oder ein Kindergeldbescheid erforderlich sein. Bei Plug-in-Hybriden oder Range-Extender-Fahrzeugen mit mehr als 60 Gramm CO₂ pro Kilometer muss außerdem die EU-Konformitätsbescheinigung des Fahrzeugs hochgeladen werden.

Bis zu 6.000 Euro Zuschuss

Die Förderung ist sozial gestaffelt. Für reine Elektroautos liegt die Basisförderung bei 3.000 Euro. Je nach Einkommen und Kindern kann der Zuschuss auf bis zu 6.000 Euro steigen. Plug-in-Hybride und Range-Extender-Modelle erhalten niedrigere Beträge, hier reicht die Staffelung bis maximal 4.500 Euro.

Die Einkommensgrenze liegt grundsätzlich bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen. Pro Kind erhöht sich die Grenze um 5.000 Euro, höchstens jedoch auf 90.000 Euro. Der Antrag muss spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Zulassung gestellt werden. Das Fahrzeug muss anschließend mindestens 36 Monate in Deutschland auf die antragstellende Person zugelassen bleiben.

Insgesamt stehen für das Programm drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereit. Die Mittel sollen nach Schätzung des Bundesumweltministeriums für rund 800.000 geförderte Fahrzeuge bis 2029 reichen.