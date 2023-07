Mac-App GrandPerspective arbeitet an zeitgemäßem Erscheinungsbild

Über die Einstellungen der App legt ihr zudem fest, ob ihr GrandPerspective auch dazu verwenden wollt, euch von überflüssigen Speicherfressern zu befreien. Sobald ihr dort die Löschfunktion aktiviert habt, lassen sich die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse direkt über das Löschsymbol in der Menüleiste von GrandPerspective in den Müll befördern.

Nachdem die Mac-Anwendung GrandPerspective im vergangenen Monat ihre Scan-Logik umfassend überarbeitet und damit verbunden teils deutlich an Geschwindigkeit gewonnen hat, sind jetzt optische Verbesserungen an der Reihe. Mit den bereits drei in diesem Monat für seine App veröffentlichten Updates hat der Entwickler Erwin Bonsma unter anderem die seither verwendeten und in Anbetracht ihres Alters von 15 Jahren doch deutlich angestaubten Systemsymbole überarbeitet.

