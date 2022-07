GrandPerspective 3.0: Speicherplatz-Analyse mit großem Update

Mit Hilfe der GrandPerspective-Applikation lassen sich auch große Festplatten in wenigen Minuten auf vielleicht schon vergessene Speicherplatz-Fresser hin überprüfen, die dann per Mausklick sowohl im Finder angezeigt als auch direkt gelöscht werden können.

Neu in der seit Sonntag verfügbaren Aktualisierung ist die sogenannte Quick-Rescan-Funktion, die eine bereits einmal Festplatten-Ansicht schneller erneut erfassen kann und so in der Lage ist umgehend auf vorgenommene Änderungen zu reagieren, ohne die gesamte Festplatte erneut einscannen zu müssen.

