Mac-App „Glance“ bietet Quick-Look für Archive, Markdown und Source-Code

Die macOS-Funktion „Übersicht“ ist besser unter ihrer englischen Bezeichnung „Quick Look“ bekannt. Durch Drücken der Leertaste könnt ihr damit die schnelle Vorschau-Ansicht einer Datei aufrufen, ohne das Dokument im entsprechenden Programm zu öffnen. Allerdings ist die Palette der hier unterstützten Dateiformate begrenzt, sogenannte Quick-Look-Erweiterungen sorgen hier für zusätzliche Kompatibilität.

Mit seiner im Mac App Store erhältlichen App Glance bietet der Entwickler Samuel Meuli hier eine kleine Sammlung an Quick-Look-Erweiterungen an. Die kostenlose App bringt Vorschau-Unterstützung für diverse Dateiformate, unter anderem könnt ihr damit auch einen schnellen Blick in Zip-Pakete, Markdown- und Source-Code-Dateien werfen:

Source-Code: .cpp, .js, .json, .py, .swift, .yml und weitere

Markdown: .md, .markdown, .mdown, .mkdn, .mkd, .Rmd

Archive: .tar, .tar.gz, .zip

Jupyter Notebook: .ipynb

Durch Tabs getrennte Daten: .tab, .tsv

Das Thema „Übersicht“ bzw. „Quick Look“ begleitend wollen wir auch nochmal an zwei weniger bekannte Finder-Funktionen erinnern. So könnt ihr ein einem Quick-Look-Fenster auch mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen und könnt die Funktion auch direkt im Öffnen-Dialog des Finders verwenden, um den Inhalt einer ausgewählten Datei zu kontrollieren..