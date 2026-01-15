Gesetzentwurf ist da: Neues Recht auf Reparatur soll Verbraucher stärken

Die Bundesregierung plant ein neues Recht auf Reparatur für ausgewählte technische Geräte. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sieht vor, Hersteller künftig stärker in die Pflicht zu nehmen. Ziel ist es, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und Verbraucherrechte zu erweitern.

Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz | Foto: Sandra Steins

Grundlage ist eine EU-Richtlinie, die bis Ende Juli 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Verpflichtende Reparaturen für mehrere Jahre

Kern des Entwurfs ist ein Anspruch auf Reparatur gegenüber dem Hersteller. Er soll unter anderem für Waschmaschinen, Kühlschränke und Smartphones gelten. Hersteller müssten diese Geräte über mehrere Jahre hinweg unentgeltlich oder zu einem angemessenen Preis reparieren. Bei Waschmaschinen ist eine Frist von mindestens zehn Jahren vorgesehen, bei Smartphones von mindestens sieben Jahren. Maßgeblich ist dabei nicht der Verkaufsstart, sondern der Zeitpunkt, an dem die Produktion des jeweiligen Modells endet.

Der Anspruch greift vor allem dann, wenn die gesetzliche Gewährleistung bereits abgelaufen ist oder nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Mangel von Anfang an bestand. Verbraucher erhalten damit eine zusätzliche Möglichkeit, defekte Geräte instand setzen zu lassen, statt sie zu ersetzen. Die Reparaturpflicht knüpft an bestehende europäische Vorgaben an, nach denen Hersteller Ersatzteile über bestimmte Zeiträume vorhalten müssen.

Reparierbarkeit als Teil der Gewährleistung

Der Entwurf stellt zudem klar, dass Produkte, bei denen üblicherweise eine Reparatur erwartet werden kann, auch tatsächlich reparierbar sein müssen. Ist dies nicht der Fall, gilt das als Sachmangel. Käufer können dann Gewährleistungsrechte geltend machen. Hersteller sollen Ersatzteile und Werkzeuge zu fairen Preisen bereitstellen und dürfen Reparaturen nicht durch Software oder technische Schutzmaßnahmen erschweren. Das betrifft auch Reparaturen durch unabhängige Werkstätten und den Einsatz kompatibler Ersatzteile.

Ein weiterer Anreiz betrifft die Gewährleistung. Entscheiden sich Käufer bei einem mangelhaften Produkt für eine Reparatur statt für eine Neulieferung, soll sich die Gewährleistungsfrist von zwei auf drei Jahre verlängern. Die Beweislastregelung bleibt unverändert. Laut Bundesjustizministerin Stefanie Hubig soll dies nachhaltigen Konsum fördern und Reparaturen gegenüber dem Austausch attraktiver machen.

Der Entwurf befindet sich derzeit in der Anhörung von Ländern und Verbänden, Stellungnahmen sind bis Mitte Februar vorgesehen.