KI-generierte Musik: Bandcamp untersagt Uploads, Spotify erlaubt KI

Der Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz entwickelt sich zu einer Grundsatzfrage für Musikplattformen. Während neue Werkzeuge es ermöglichen, in kurzer Zeit komplette Songs zu erzeugen, reagieren Anbieter sehr unterschiedlich auf diese Entwicklung.

Besonders deutlich wird der Kontrast zwischen dem Streaming-Dienst Spotify und der Download-Plattform Bandcamp, die zum Jahreswechsel ihre Leitlinien präzisiert hat.

Bandcamp setzt auf ein klares Verbot

Bandcamp untersagt künftig den Upload von Musik und Audioinhalten, die vollständig oder in wesentlichen Teilen durch generative KI entstanden sind. Die Plattform verfolgt damit das Ziel, Hörern die Sicherheit zu geben, dass veröffentlichte Werke von Menschen geschaffen wurden. Zusätzlich bleibt der Einsatz von KI zur Nachahmung realer Künstler oder zur gezielten Imitation bestehender Stile untersagt.

Inhalte, die den Verdacht auf KI-Generierung erwecken, können gemeldet und überprüft werden. Bandcamp behält sich vor, entsprechende Veröffentlichungen auch ohne endgültigen Nachweis zu entfernen. Der Ansatz passt zum Selbstverständnis der Plattform als Marktplatz für unabhängige Musiker, bei dem die direkte Unterstützung durch Fans im Mittelpunkt steht.

Spotify erlaubt KI, setzt aber auf Regulierung

Spotify hingegen verfolgt einen anderen Kurs. Der Streamingdienst erlaubt den Einsatz von KI als Teil kreativer Prozesse grundsätzlich, sieht aber Handlungsbedarf beim Missbrauch der Technologie. Im Fokus stehen Maßnahmen gegen Täuschung, Spam und Identitätsmissbrauch.

Ergänzend arbeitet Spotify an branchenweiten Standards für Musikcredits, die transparent machen sollen, ob und in welchem Umfang KI bei einer Produktion eingesetzt wurde. Damit soll für Hörer nachvollziehbar werden, wie Musik entstanden ist, ohne Künstlern bestimmte Werkzeuge grundsätzlich zu verbieten.