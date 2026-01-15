ChatGPT Translate: Neuer Übersetzer tritt gegen DeepL und Google an

OpenAI hat mit ChatGPT Translate einen eigenständigen Webdienst für Übersetzungen freigeschaltet. Das Angebot unterstützt mehr als 50 Sprachen und richtet sich sichtbar an Nutzer klassischer Online Übersetzer.

Die Oberfläche folgt dem bekannten Prinzip mit zwei Textfeldern für Ausgangstext und Übersetzung sowie Sprachauswahl über Menüs. Neu ist die Trennung vom bisherigen Chatbot, der Übersetzungen schon länger beherrscht, nun aber durch eine eigene Seite ergänzt wird.

Stilvorgaben und Kontexte im Fokus

Ein zentrales Merkmal von ChatGPT Translate sind optionale Stilvorgaben für das Ergebnis. Übersetzungen lassen sich gezielt umformulieren, etwa formeller für geschäftliche Zwecke, vereinfachter für Kinder oder sachlicher für akademische Texte.

Die zugrunde liegende Technik berücksichtigt dabei Tonfall, Redewendungen und Kontext. Eine automatische Spracherkennung ist integriert.

Funktionsumfang noch begrenzt

Im Vergleich zu Googles Übersetzungsdienst zeigt sich der neue Ansatz noch eingeschränkt. Zwar weist die Startseite auf Übersetzungen aus Bildern und Sprache hin, praktisch steht das Hochladen von Bildern oder Dokumenten bislang nicht zur Verfügung. Auch ganze Webseiten, Handschriften oder Offline Übersetzungen werden nicht unterstützt.

Eine eigenständige App fehlt ebenso, was die Nutzung ohne Internet ausschließt. Funktionen wie die Übersetzung laufender Gespräche sind ebenfalls nicht vorgesehen.

Unklar bleibt zudem, wann der Dienst offiziell gestartet ist und welches KI-Modell im Hintergrund arbeitet. Frühe Schnappschüsse der Webseite deuten darauf hin, dass die Seite bereits vor Monaten in einer Testphase erreichbar war, ohne dass es eine öffentliche Ankündigung gab.