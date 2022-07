Apple wird reguliert: EU-Parlament gibt Digital-Gesetze frei

Das Europäische Parlament hat heute sowohl das Gesetz über digitale Dienste (den „Digital Services Act„) als auch das Gesetz über digitale Märkte (den „Digital Markets Act„) bestätigt und beide Digital-Gesetze mit überragender Mehrheit durch die Schlussabstimmung gebracht.

Yes! Today @Europarl_EN adopted #DSA & #DMA regulations: 🇪🇺strong, ambitious & global first rulebook of #online platforms. Now I'm looking forward to the adoption by @EUCouncil Congratulations to all of us 🥳https://t.co/fPmA5y5Y8j pic.twitter.com/OLylCfEfFh

— Margrethe Vestager (@vestager) July 5, 2022