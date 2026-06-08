Wir müssen nochmal das Thema Ghost-Touch beim HomePod ansprechen. Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach über diesen Fehler berichtet. Die Meldungen von Nutzern, deren Lautsprecher auf diese Weise den Geist aufgeben, reißen allerdings nicht ab.

Aktuell schreibt uns ein Leser, dass er die Probleme zunächst mit einem HomePod mini der zweiten Generation und jetzt auch mit zwei großen HomePods der zweiten Generation hat. Die Lautsprecher starten selbstständig Musik oder verändern die Wiedergabelautstärke zu unterschiedlichen Zeiten und ohne erkennbaren äußeren Einfluss.

Nur inoffizielle Reparaturoptionen

Apple erkennt bislang keinen Serienfehler an und bietet betroffenen Nutzern soweit bekannt auch keine spezielle Unterstützung an. Dies hat dazu geführt, dass sich mittlerweile mehrere Bastler und Reparaturdienstleister darauf spezialisiert haben, betroffene Geräte zu reparieren.

Alternativ dazu kann man die Fehlerbehebung auch in Eigenregie angehen. Ohne Kosten aber mit Funktionseinbußen verbunden ist beispielsweise die Möglichkeit, den Touchscreen eines betroffenen Geräts stillzulegen. Dieser Eingriff sorgt zwar dafür, dass sich der HomePod nur noch per Sprachsteuerung oder App bedienen lässt, beseitigt jedoch auch die anlasslosen Fehlbedienungen. Wer das Geld für einen Reparaturdienstleister aufbringt, erhält das Gerät in der Regel dagegen wieder mit vollem Funktionsumfang zurück.

HomePods lassen sich teils nicht mehr verbinden

Zudem haben uns mehrere Leser darauf hingewiesen, dass sich die HomePods teilweise (hier scheint vor allem der HomePod mini betroffen) selbständig zurücksetzen und nicht mehr einrichten lassen.

Wenn dieses Problem auftritt, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert, den HomePod vollständig zurückzusetzen und wiederherzustellen. Für diesen Vorgang wird ein Mac oder PC benötigt. Der HomePod wird an den Rechner angeschlossen und bekommt die neueste Firmware aufgespielt. Eine Anleitung hierfür findet ihr auch im Supportbereich von Apple.