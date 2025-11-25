Unabhängige HomePod-Reparatur auch in Europa möglich

Der Reparaturdienst FixPod kümmert sich in Europa um HomePods, die unter für die Apple-Lautsprecher typischen Problemen leiden. Erst kürzlich haben wir über die unzuverlässigen Touch-Bedienfelder beim HomePod mini berichtet und in diesem Zusammenhang das amerikanische Angebot Nic’s Fix erwähnt. Der Betreiber von FixPod hat uns nun darüber informiert, dass er von Frankreich aus vergleichbare Dienstleistungen anbietet.

Dienstleister wie Nic’s Fix und FixPod gründen ihr Geschäftsmodell darauf, dass Apple selbst keine Reparaturen für den HomePod anbietet, die Geräte jedoch über alle Generationen hinweg unter charakteristischen Fehlern leiden. Apple erkennt diese Probleme wohl nicht zuletzt aufgrund der daraus resultierenden Verpflichtungen, trotz des gehäuften Auftretens nicht als Serienfehler an.

Für HomePod-Reparaturen bietet Apple selbst lediglich den Austausch der Geräte an. Die Preise liegen hier bei 89 Euro für den HomePod mini und bei 279 Euro für den großen HomePod der zweiten Generation. Die unabhängigen Dienstleister werben damit, dass eine Reparatur der Geräte nicht nur günstiger ist, sondern zudem auch wesentlich nachhaltiger – ein Argument, mit dem sonst vor allem Apple die Werbetrommel rührt.

Reparaturpreise zwischen 69 und 119 Euro

Bei FixPod liegen die Preise für Reparaturen des großen HomePod abhängig vom bestehenden Problem zwischen 69 Euro und 119 Euro. Die Maßnahmen umfassen die Wiederherstellung der Software, den Austausch von Bauteilen wie Kondensatoren, Dioden und dem Netzteil oder auch den Einbau eines neuen Basislautsprechers.

Mit welchen Kosten man konkret rechnen muss, kann man mithilfe der detaillierten Erklärungen der unterschiedlichen Fehlerbilder auf der Webseite des Anbieters ermitteln.

Beim HomePod mini sind bislang ausschließlich Störungen bei der Touch-Bedienung Thema. Hier hilft es in der Regel, wenn man das berührungsempfindliche Bedienfeld des Lautsprechers vollständig deaktiviert und diesen nur noch per Siri oder per App steuert. Wer diesen Eingriff nicht selbst vornehmen will, kann ihn bei FixPod zum Preis von 69 Euro in Auftrag geben.