HomePod wiederherstellen: Fehlermeldung „Server konnte nicht kontaktiert werden“ umgehen

Wie man den HomePod beziehungsweise den HomePod mini zurücksetzt, haben wir hier ausführlich erklärt. In der Regel genügt es, diese Funktion über die Home-App aufzurufen oder nach einem Neustart den Finger längere Zeit auf die Oberfläche des Lautsprechers zu legen. In hartnäckigen Fällen kann es allerdings nötig sein, den HomePod für eine Wiederherstellung an den Computer anzuschließen.

Dieser Prozess ist eigentlich selbsterklärend, problematisch wird es nur, wenn man auch hier mit einer Fehlermeldung konfrontiert wird. Immer mal wieder melden sich Nutzer, bei denen nach dem Starten der Wiederherstellung die Meldung „Der Server für HomePod-Softwareupdates konnte nicht kontaktiert werden“ angezeigt wird.

Verwirrende Fehlermeldung

Lasst euch von dieser Fehlermeldung nicht verwirren. In der Regel liegt hier weder bei euch noch bei Apple ein Netzwerkproblem vor, sondern es handelt sich schlicht und einfach um eine sowohl im englischsprachigen Original als auch in der deutschen Übersetzung dumme und irreführende Aussage.

Einen Anruf beim Apple Support außerhalb der Garantie könnt ihr euch in solch einem Fall übrigens auch sparen. Solange auf dem HomePod noch Garantie ist, wird dieser in der Regel problemlos getauscht. Andernfalls ist es aber meistens so, dass ihr mit etwas Googeln bereits mehr wisst, als der Apple-Mitarbeiter an der Hotline.

HomePod lokal wiederherstellen

Die obskure Fehlermeldung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der HomePod beziehungsweise dessen Hard- oder Softwareversion vom System nicht mehr eindeutig erkannt wird. Auch eine zuvor auf dem HomePod installieret Beta-Version der HomePod-Software kann diese Situation verursachen. Apples Software-Server wissen dann nicht, welche Systemversion sie ausliefern sollen und quittieren dies mit besagtem Kauderwelsch.

Diese Problematik könnt ihr umgehen, indem ihr euch die benötigte HomePod-Software manuell auf den Rechner holt und den Siri-Lautsprecher lokal wiederherstellt. Ihr könnt nämlich, wenn ihr mit gedrückter Alt-Taste („option“) auf „HomePod wiederherstellen“ klickt eine lokal gespeicherte Datei für die Wiederherstellung auswählen.

Die für diese Wiederstellungsmethode benötigte Systemdatei könnt ihr über die Webseite ipsw.me laden. Dort finden sich jeweils die neuesten von Apple veröffentlichten Betriebssysteme als Image-Datei zum Download.

Apple entfernt Support-Artikel zum HomePod

Warum Apple hier nicht selbst eine Lösung anbietet oder zumindest seine Support-Mitarbeiter entsprechend informiert, können wir nicht sagen. Generell trifft Apple, wenn es um den HomePod-Support geht, zum Teil komische Entscheidungen. So konnte man früher auch einen Support-Artikel mit dem Titel „So entfernst du Beta-Software vom HomePod mini“ bei Apple abrufen, der irgendwann ersatzlos entfernt wurde. Unterstützung bei besagtem Problem konnten diese Infos aber ohnehin nicht leisten.