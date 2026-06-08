Amazon bietet seine Lese-Flatrate Kindle Unlimited für berechtigte Prime-Kunden wieder drei Monate lang kostenlos an. Wir kennen diese Aktion bereits aus den vergangenen Jahren. Da wurde das Angebot im Vorfeld von großen Prime-Aktionen ebenfalls entsprechend beworben. In zwei Wochen findet vom 23. bis 26. Juni der diesjährige Prime Day statt.

Wie immer gibt es gewisse Voraussetzungen, um an der Aktion teilzunehmen. So „können“ laut Amazon alle bestehenden Kindle-Unlimited-Abonnenten mit Gratiszeitraum oder kostenpflichtigen Mitgliedschaften sowie Kunden, die in den vergangenen 36 Monaten bereits Kindle-Unlimited-Angebote oder den Gratiszeitraum zu Beginn ihrer Mitgliedschaft wahrgenommen haben, ausgeschlossen sein. Eine Prime-Mitgliedschaft wird jedoch in jedem Fall vorausgesetzt. Alles andere muss man einfach ausprobieren.

Regulär 11,75 Euro pro Monat

Für die Lese-Flatrate Kindle Unlimited fällt normalerweise eine Monatsgebühr in Höhe von 11,75 Euro an. Der dreimonatige Gratiszeitraum entspricht damit einer Ersparnis von 35,25 Euro. Das Abonnement verlängert sich nach Ablauf des Probezeitraums kostenpflichtig, kann aber jederzeit über die Kindle-Unlimited-Einstellungen gekündigt werden.

Laut Amazon kann man mit Kindle Unlimited auf ein Angebot von mehr als einer Million E-Books zugreifen. Begleitend ist der Zugriff auf mehrere Tausend Hörbücher möglich. Die betreffenden Titel sind durch ein Kopfhörersymbol neben dem Buchtitel gekennzeichnet. Darüber hinaus stehen über die Lese-Flatrate auch rund 2.000 digitale Zeitungen und Zeitschriften zur Auswahl.

Leihbibliothek in der Tasche

Vom Nutzungsprinzip her ist Kindle Unlimited mit einer klassischen Leihbibliothek vergleichbar. Abonnenten können auf diesem Weg bis zu 20 E-Books und Hörbücher gleichzeitig ausleihen und auf Kindle-Geräten beziehungsweise Smartphones und Tablets mit Kindle-App lesen.

Bereits in der vergangenen Woche hat Amazon im Vorfeld des Prime Day eine neue Sonderaktion für Audible-Hörbücher gestartet.