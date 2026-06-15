Geheimtipp: Systemmonitor Stats für macOS jetzt in Version 3.0

Die kostenlose Mac-Anwendung Stats hat mit Version 3.0 erstmals seit mehreren Jahren einen Versionssprung auf eine neue Hauptversion vollzogen. Das Open-Source-Projekt ist unser favorisiertes Werkzeug für die Anzeige von Systeminformationen in der macOS-Menüleiste und st hier seit Sommer 2020 täglich im Einsatz.

Bereits 2022 hatten wir über die Unterstützung der damals noch recht neuen Apple-Prozessoren berichtet. Seitdem wurde die Anwendung kontinuierlich erweitert und an neue Mac-Generationen angepasst. Mit Stats 3.0 beginnt nun die nächste Entwicklungsphase des Projekts.

Neue Fernüberwachung für externe Systeme

Die wichtigste Neuerung der aktuellen Version ist ein neues Modul zur Überwachung entfernter Rechner. Damit lassen sich künftig nicht nur Informationen des eigenen Macs anzeigen, sondern auch Daten von anderen Systemen abrufen. Dies kann etwa für Nutzer interessant sein, die zusätzlich einen Heimserver, einen NAS-Speicher oder einen weiteren Mac im Netzwerk betreiben.

Der Entwickler beschreibt die neue Hauptversion als Ausgangspunkt für weitere Ausbaupläne. In den kommenden Monaten sollen unter anderem eine vollständig überarbeitete Einstellungsverwaltung, zusätzliche Widgets sowie neue Ansichten für historische Leistungsdaten folgen. Bislang konzentriert sich Stats vor allem auf die Anzeige aktueller Messwerte in Echtzeit.

Überarbeitete Ansichten und modernisierte Technik

Neben der neuen Fernüberwachung wurden zahlreiche Bereiche der Benutzeroberfläche überarbeitet. Diagramme verfügen nun über Animationen, verschiedene Informationsfenster wurden neu gestaltet und die Darstellung von Akku-, Arbeitsspeicher- und Grafikprozessorinformationen angepasst. Auch die Diagrammansichten für Netzwerk, Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke und Grafikprozessoren wurden erweitert.

Technisch setzt das Projekt künftig mindestens macOS 12 voraus. Gleichzeitig wurden ältere Bestandteile des Programmcodes entfernt und die bisher verwendeten eigenen Symbole durch die von Apple bereitgestellten SF Symbols ersetzt. Dies sorgt für ein einheitlicheres Erscheinungsbild innerhalb des Betriebssystems.

Auch unter der Haube wurden Anpassungen vorgenommen. So wurde die Berechnung freier Speicherkapazitäten überarbeitet, um die von macOS zwischengespeicherten Laufwerksinformationen zuverlässiger auszuwerten. Darüber hinaus wurden kleinere Darstellungsfehler korrigiert und verschiedene Vorschaufunktionen aktiviert.

Stats bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und wird als Open-Source-Projekt auf GitHub entwickelt. Nach mehr als vier Jahren ohne neue Hauptversion markiert Version 3.0 vor allem den Start einer umfangreicheren Weiterentwicklung, die sich künftig nicht mehr ausschließlich auf die Menüleiste konzentrieren soll, sondern zusätzliche Auswertungen direkt innerhalb der Anwendung bereitstellt.