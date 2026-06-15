Mailway für macOS: E-Mail-Links flexibel zuordnen

Der Entwickler Sindre Sorhus ist mit einer neuen App am Start. Mailway soll E-Mail-Links gezielt an Webmail-Dienste und andere Mail-Anwendungen weiterleiten..

Wenn man auf dem Mac auf eine E-Mail-Adresse oder einen E-Mail-Link klickt, landet man standardmäßig in Apples Mail-Anwendung. Mit der Anwendung von Sindre Sorhus stehen hier erweiterte Auswahlmöglichkeiten bereit. Die App übernimmt die Verarbeitung sogenannter Mailto-Links und leitet diese abhängig von den Vorgaben des Nutzers an die gewünschten Webmail-Dienste oder auch andere E-Mail-Programme weiter.

Wobei man für letzteres keine zusätzliche App benötigt. Das Mac-Betriebssystem bietet standardmäßig die Möglichkeit, eine Alternative zu Apple Mail als Standardprogramm für E-Mails zu wählen. Ihr könnt dies über die Einstellungen der Mail-App festlegen. Das entsprechende Auswahlmenü findet sich im Einstellungsbereich „Allgemein“.

Mit der neuen Mailway-App für den Mac hat man darüber hinaus jedoch die Möglichkeit, beim Klick auf einen Mail-Link einen bestimmten Webmail-Dienst zu wählen. Darüber hinaus können zusätzliche Regeln definiert werden. So sei es beispielsweise möglich, geschäftliche E-Mails automatisch in Microsoft Outlook zu öffnen, während private Nachrichten weiterhin in Apple Mail oder einem anderen Programm verarbeitet werden.

Regeln für unterschiedliche Konten

Mailway kann zudem anhand von Empfängeradressen, Domains oder Subdomains entscheiden, wo ein Mail-Link geöffnet wird. Ebenso lässt sich festlegen, dass in einer bestimmten Anwendung angeklickte E-Mail-Links stets in einem ausgewählten Programm oder Webmail-Interface geöffnet werden sollen.

Neben lokal installierten E-Mail-Programmen unterstützt Mailway auch verschiedene Webmail-Dienste, darunter Gmail, Outlook.com, Outlook 365, Fastmail und Yahoo.. Wird ein entsprechender Dienst ausgewählt, öffne die Anwendung direkt ein neues Nachrichtenfenster im Browser. Empfänger, Betreff und Nachrichtentext werden dabei automatisch übernommen. Damit das alles funktioniert, muss Mailway als Standardprogramm für E-Mails fungieren.

Die App lässt sich zum Preis von 2 Euro im Mac App Store laden.