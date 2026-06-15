Die besten Prime-Day-Rabatte von Anker: Roboter, Kameras, Powerbanks

Anker nutzt die diesjährigen Prime Days erneut für eine breit angelegte Rabattaktion über nahezu alle Marken hinweg. Neben Ladegeräten und Powerbanks sind auch Produkte von eufy, Soundcore, Nebula und eufyMake reduziert.

Interessant ist dabei vor allem, dass viele der Angebote Geräte betreffen, die erst in den vergangenen Monaten vorgestellt wurden. Wer die jüngsten Neuheiten von Anker im Blick hatte, findet unter den Prime-Day-Angeboten mehrere Modelle erstmals deutlich unter ihren Einführungspreisen.

Auch Neuheiten mit großen Preisnachlässen

Besonders interessant fällt der Preis des neuen eufy-Mähroboters C15 aus. Das erst im Frühjahr vorgestellte Einstiegsmodell wurde damals mit einer Preisempfehlung von 999 Euro lanciert und ist nun für 799 Euro erhältlich. Der kamerabasierte Mäher verzichtet vollständig auf Begrenzungsdrähte und richtet sich an Grundstücke bis 500 Quadratmeter.

Auch bei den Sicherheitskameras gibt es ein attraktives Angebot. Das eufyCam-S4-Set mit zwei Kameras kostet aktuell 639 Euro. Die Kamera zählt zu den aufwendigeren eufy-Neuvorstellungen des vergangenen Jahres und kombiniert erstmals eine fest installierte Weitwinkelkamera mit einem schwenkbaren PTZ-Modul für die automatische Objektverfolgung.

Für Heimkino-Fans dürfte zudem der zu Jahresbeginn vorgestellte Nebula P1 interessant sein. Der mobile Beamer wurde im Februar zum Einführungspreis von 799,99 Euro eingeführt und fällt nun auf 599,99 Euro. Das Gerät setzt auf Google TV, integrierten Akku und abnehmbare Lautsprecher. Gerade mit Blick auf die laufende Fußball-WM dürfte der Preisabschlag von 200 Euro für viele Leser relevant sein.

Powerbanks, Lautsprecher und Smart-Home-Produkte

Neben den großen Neuheiten finden sich auch zahlreiche Klassiker im Angebot. Die Anker Prime Powerbank mit 26.000 mAh Kapazität und bis zu 300 Watt Ausgangsleistung kostet aktuell 159,99 Euro statt regulär 199,99 Euro. Wer häufiger mit MacBook, iPad oder mehreren Geräten gleichzeitig unterwegs ist, erhält hier eines der leistungsstärksten mobilen Akkupakete im Anker-Sortiment.

Ebenfalls reduziert ist das neue Nano-Ladegerät mit Smart Display. Das kompakte 45-Watt-Netzteil kostet während der Aktion 27,99 Euro und liegt damit rund 30 Prozent unter der Preisempfehlung.

Bei den Audioprodukten fällt insbesondere der soundcore Boom 2 Plus auf. Der Outdoor-Lautsprecher wird für 129,99 Euro angeboten und unterschreitet seine reguläre Preisempfehlung um 35 Prozent. Wer einen tragbaren Lautsprecher für Garten, Terrasse oder spontane Public-Viewing-Abende sucht, dürfte hier den größten prozentualen Rabatt der Aktion finden. Die Prime-Day-Angebote laufen laut Hersteller noch bis zum 26. Juni.