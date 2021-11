Geheimtipp Equinox: Mac-Freeware erstellt dynamische Hintergrundbilder

Mit der kostenfreien, quelloffenen Applikation Equinox bietet sich nun ein einfacher Helfer für das Erstellen dynamischer Hintergrundbilder an. Die Mac-Applikation nimmt euch die manuellen Zwischenschritte ab und benötigt lediglich eine Handvoll Bilder sowie die Anweisungen, wann diese anzuzeigen sind. Die Anwendung ist zudem in der Lage die Sonnenberechnungen vorzunehmen und Hintergrundbilder zu erstellen, die sich beim Aktivieren des Dunkelmodus auf euren Macs ändern.

Wobei der alleinige Verweis auf die Tageszeit hier fast schon ein wenig zu sehr vereinfacht. So nutzt Apple nicht nur die aktuelle Zeit, sondern berücksichtigt auch den aktuellen Standort und die momentane Position der Sonne, wenn es um das Abspielen der digitalen Wallpaper-Tapeten geht. Diese bestehen für gewöhnlich aus mehreren Bildern im HEIF-Format, die zusammen mit den entsprechenden Metadaten (unter welchen Voraussetzungen welches Bild angezeigt werden soll) in einem Bundle gesichert werden.

Seit der Veröffentlichung von macOS Mojave bietet Apples Desktop-Betriebssystem seinen Nutzern die Möglichkeit an, dynamische Hintergrundbilder einzusetzen. Ist ein dynamisches Hintergrundbild aktiv, variiert der angezeigte Schreibtisch-Hintergrund in Abhängigkeit von der Tageszeit dabei kontinuierlich.

