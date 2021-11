Black Friday ist heute: Das sind die Geräte-Deals bei Amazon

Wer seine Blicke etwas schweifen lässt sollte zudem auch in anderen Kategorien fündig werden. So sind die Smart-Home-Geräte von tado° und von Eve deutlich günstiger zu haben. Auf die Ring-Kameras konnten wir bereits hinweisen .

Die Kindle E-Book-Lesegeräte, Amazons Echos und auch die WLAN-Mesh-Systeme der Amazon-Tochter Eero kauft man am besten heute ein. Die normalen Eeros gehen im 3er-Pack für nur 181 Euro über den Tresen. Die Eero Pro im 3er-Set gibt es heute für 246 statt der üblichen 469 Euro. Das Kindle Paperwhite, das wir uns auf ifun.de in diesem Eintrag ausführlicher angeschaut haben, wird für 104,99 statt 129,99 Euro abgegeben.

Insert

You are going to send email to