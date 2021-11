Black Friday: Prozente auch bei Tink, Cyberport und MacTrade

Von heute an bis zum 29. November fährt auch der Apple-Händler Cyberport seine Black Week und verspricht mehr als 500 Artikel „mit starken Rabatten“ anzubieten. Cyberport hat seine Lager erst kürzlich verkleinert und bietet innerhalb Deutschlands inzwischen nur noch 25.000 Artikel statt der ehemanls 45.000 Artikel an. Die Übersichtsseite zur Black Week findet ihr hier .

Während der Black Friday anfangs vor allem als Event des Online-Händlers Amazon in Deutschland etabliert wurde – damals noch mit ausgesprochenem Fokus auf den Cyber Monday – setzen inzwischen fast alle Online-Shops aus der Technikecke gesonderte Deals auf, die am ersten Freitag nach Thanksgiving freigeschaltet werden.

