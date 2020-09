Geheimtipp: CloudyTabs zeigt iCloud-Tabs von iPhone und iPad am Mac

Über die kostenfreie CloudyTabs-App für die Mac-Menüleiste haben wir in der Vergangenheit mehrfach berichtet. Der 2MB-Download ist eine pfiffige Menüleisten-Erweiterung für Mac-Anwender, die auf ihrem Rechner nicht mit Safari im Netz unterwegs sind, sondern sich mit Chrome, Firefox oder Brave durchs Internet bewegen, gleichzeitig aber ein oder mehrere iOS- beziehungsweise iPadOS-Geräte besitzen.

Die sonst nur den mit Safari arbeitenden Mac-Nutzern vorbehaltenen iCloud-Tabs, eine zentrale Ansicht aller offenen Webseiten auf iPhone, iPad und Mac, stehen dank des kleinen Helfers nämlich systemweit für jeden Browser zur Verfügung. Sobald ihr auf einen der von CloudyTabs angezeigten Tabs in der Mac-Menüleiste klickt, wird die entsprechende Webseite im aktuell unter macOS festgelegten Standardbrowser geöffnet.

Seit 2018 funktionslos, steht CloudyTabs nach langer Pause seit wenigen Stunden in Version 2.0 zum Download bereit und behebt zahlreiche Kompatibilitäts-Probleme.

Die Anwendung ist nun wieder in der Lage auf allen Macs zu arbeiten, die unter macOS 10.13 oder neuer betrieben werden. Aber Achtung: In Version 2.0 benötigt CloudyTabs den Vollzugriff auf die Mac-Festplatte. Eine Einstellung die ihr in den Systemeinstellungen (Sicherheit > Datenschutz > Festplattenvollzugriff) setzen müsst.

Export als CSV möglich

Darüber hinaus verfügt die quelloffene Freeware über eine Handvoll neuer Funktionen. Zum einen zeigt CloudyTabs nun auch die in der Leseliste gesicherten Links an, zum anderen lassen sich die auf iPhone oder iPad geöffneten Tabs in einem Rutsch öffnen oder im CSV-Format exportieren.

Die Menüleisten-Anwendung CloudyTabs verfügt über eine Option, automatisch beim System start geladen zu werden und ist entpackt nur 4MB klein.

Der in Melbourne ansässige Entwickler Josh Parnham zeichnet unter anderem für das kostenfreie Fluginfo-Widget TodayFlights verantwortlich.