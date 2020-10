Nest Audio: Google lanciert neuen Lautsprecher

Drei Jahre nachdem der Suchmaschinen-Anbieter Google seine Google Home-Systeme auf den deutschen Markt gebracht hat, präsentiert das Unternehmen jetzt den Nachfolger „Nest Audio“ – einen sprachgesteuerten Lautsprecher, der laut Google vor allem „für Musikliebhaber designt“ wurde.

Nest Audio ist 75 Prozent lauter und hat einen 50 Prozent stärkeren Bass als Google Home. Mit einem 19-mm-Hochtöner und 75-mm-Mitteltieftöner sowie Software zur automatischen Klangabstimmung ausgestattet, soll sich die Wiedergabe an den abgespielten Inhalt anpassen:

Unsere Media-EQ-Funktion ermöglicht es dem Lautsprecher, sich automatisch anzupassen, je nachdem was ihr gerade hört: Musik, Podcasts, Hörbücher oder eine Antwort von Google Assistant, wenn ihr zum Beispiel gerade eine Frage gestellt habt. Und mit Ambient IQ kann Nest Audio auch die Lautstärke von Google Assistant, Nachrichten, Podcasts und Hörbüchern auf der Grundlage der Hintergrundgeräusche in der Wohnung anpassen, so dass ihr die Wettervorhersage auch hört, wenn der Geschirrspüler gerade läuft.