ifun.de — Apple News seit 2001. 46 670 Artikel

Echter und fiktionaler Fußball

Fußball bei Apple TV: MLS-Neustart vor „Ted Lasso“
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Apple TV setzt in den kommenden Wochen verstärkt auf Fußball. Morgen kehrt die nordamerikanische Major League Soccer nach einer rund einmonatigen Pause zurück. Zum Auftakt stehen nicht nur mehrere Ligaduelle an, sondern auch ein Wiedersehen zweier ehemaliger Bayern-Stars.

Apple 2026 MLS Season Restart Schedule

Wie Apple mitteilt, nimmt die MLS am 16. Juli ihren regulären Spielbetrieb wieder auf. Am Donnerstag und Freitag stehen zunächst sechs Begegnungen an. Dazu gehören das Cascadia-Duell zwischen Seattle und Portland, „El Tráfico“ zwischen LA Galaxy und Los Angeles FC sowie Nashville gegen Atlanta.

Müller trifft wieder auf Lewandowski

Aus deutscher Sicht dürfte vor allem die Partie zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps interessant sein. Robert Lewandowski ist im Sommer zu Chicago gewechselt und trifft direkt auf seinen langjährigen Münchner Teamkollegen Thomas Müller. Beide spielten beim FC Bayern über Jahre gemeinsam in der Offensive.

Apple hatte Müller bereits im vergangenen Jahr als eines der neuen Zugpferde für sein Fußballangebot präsentiert. Mittlerweile ist die MLS allerdings kein separates Zusatzabo mehr. Seit Beginn der Saison 2026 sind sämtliche Ligaspiele Bestandteil von Apple TV.

Apple Mls

Ohne zusätzliches Fußball-Abo

Abonnenten können alle Begegnungen der regulären Saison ohne regionale Sperren und ohne zusätzliche Buchung ansehen. Enthalten sind außerdem der Leagues Cup, der Campeones Cup, das MLS All-Star Game und die Playoffs. Die Übertragungen lassen sich wie gewohnt über die TV-App auf Apple-Geräten, Smart-TVs, Konsolen und im Browser abrufen.

Begleitend baut Apple auch die übrigen Dienste ein. Auf Apple Music stehen von MLS-Clubs und Spielern zusammengestellte Playlists bereit. Apple Karten bietet Spieltags- und Stadtführer an. Thomas Müller ist zudem in einer neuen Folge von „Zeit fürs Gehen“ auf Apple Fitness+ zu hören.

Apple TV Ted Lasso Photo 040401

„Ted Lasso“ übernimmt im August

Wenn die MLS wieder läuft, dauert es auch nicht mehr lange bis zur Rückkehr von Apples bekanntestem Fußballtrainer. Die vierte Staffel von „Ted Lasso“ startet am 5. August mit einer neuen Folge. Anschließend geht es wöchentlich bis zum 7. Oktober weiter.

Ted kehrt nach Richmond zurück und übernimmt diesmal eine Frauenmannschaft in einer unteren Liga. Apple hatte den Starttermin der neuen Staffel bereits Ende April angekündigt. Damit wechseln sich bei Apple TV in diesem Sommer echter und fiktionaler Fußball beinahe nahtlos ab.

Laden im App Store
Apple TV
Apple TV
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
Laden

15. Juli 2026 um 18:01 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.670 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46670 Artikel in den vergangenen 9031 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven