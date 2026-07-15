ifun.de — Apple News seit 2001. 46 670 Artikel

Kult-Mac aus Klemmbausteinen

Apple-Nostalgie aus 700 Steinen: LEGO denkt über iMac G3 nach
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Der iMac G3 könnte eines Tages als offizielles LEGO-Set im Regal stehen. Ein von Fans unterstützter Entwurf des Apple-Klassikers hat die Prüfung durch LEGO zwar noch nicht vollständig bestanden, wurde aber auch nicht abgelehnt. Stattdessen nimmt sich der Spielwarenhersteller mehr Zeit für eine Entscheidung.

Lego IMac G3 1

In den Ergebnissen der dritten LEGO-Ideas-Prüfrunde 2025 wurde das Modell in den sogenannten „Parking Lot“ verschoben. Von insgesamt 75 qualifizierten Vorschlägen erhielten drei direkt grünes Licht. Vier weitere Projekte, darunter der iMac G3, werden weiter geprüft.

Noch kein grünes Licht

Auf der LEGO-Ideas-Plattform können Nutzer eigene Entwürfe veröffentlichen. Erreicht ein Projekt 10.000 Unterstützer, prüft LEGO unter anderem die Umsetzbarkeit, Nachfrage und mögliche Lizenzfragen. Der iMac-Entwurf hat diese Schwelle erreicht, ist damit aber noch kein angekündigtes Produkt.

Der „Parking Lot“ dient Projekten, bei denen LEGO für die Entscheidung mehr Zeit benötigt. Ein Entwurf kann dort bis zu drei weitere Prüfperioden verbringen. Anschließend muss das Unternehmen entscheiden, ob daraus ein offizielles Set wird oder die Idee endgültig ausscheidet.

Lego IMac G3 2

Bondi Blue bis ins Innere

Der vom LEGO-Ideas-Nutzer „terauma“ gestaltete Rechner besteht aus rund 700 Teilen. Transparente blaue Steine ahmen die charakteristische Farbgebung „Bondi Blue“ nach. Zum Modell gehören außerdem eine passende Tastatur, Kabel und die berüchtigte runde „Hockey-Puck“-Maus.

Auch das Innenleben wurde nicht vergessen. Unter der transparenten Hülle befinden sich Nachbildungen der Bildröhre und einer Platine. Damit beschränkt sich der Entwurf nicht auf die äußere Form, sondern greift die für den ursprünglichen Rechner typische Durchsicht auf.

Der 1998 vorgestellte iMac G3 hob sich mit seinem farbigen Kunststoffgehäuse deutlich von den damals üblichen beigen Computern ab. In unserem Rückblick zu 25 Jahren iMac haben wir die Bedeutung des Rechners für Apple ausführlicher beleuchtet.

Lego IMac G3 3

Apple dürfte mitentscheiden

Die größte offene Frage dürfte weniger die technische Umsetzung als die benötigte Zustimmung von Apple sein. LEGO müsste für ein offizielles Set voraussichtlich Namen, Logo und Produktgestaltung lizenzieren. Ob entsprechende Gespräche bereits laufen, ist nicht bekannt.

Ein früherer LEGO-Ideas-Entwurf eines Apple Stores wurde nach der Prüfung abgelehnt. Dass der iMac nicht direkt aussortiert wurde, lässt Apple-Fans zumindest weiter hoffen. Daneben wirbt ein anderer Baumeister um Stimmen für einen Apple II. Passenderweise hatten wir uns erst bei der Vorstellung der LEGO-Version des Sega Mega Drive ausdrücklich einen bunten iMac G3 aus Klemmbausteinen gewünscht.
15. Juli 2026 um 16:25 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • LEGO Ideas, die zweitbeste LEGO-Reihe direkt nach BrickLink Designer Program!

    Ich bin gespannt.

  • Ooooh das wäre aber super nice. Würde ich direkt kaufen

  • Würde sich gut machen neben meinem noch im Betrieb befindlichen iMac G3 Indigo.

  • Schade nur, das Lego hier angesprochen wurde und kein alternativer Klemmbausteine-Hersteller. Das treibt den Preis in die Höhe und nicht unbedingt die Qualität. Das hat man schon bei der Lizenzübernahme von „StarTrek“-Modellen gezeigt.

    Hier hatte Bluebrixx ein tolles Sortiment auf Lager und hat dies immer weiter ergänzt und qualitativ verbessert. Lego hat dann die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D auf den Markt gebracht und schwups den Preis massiv erhöht. Qualitativ kam es zu einem Druckfehler auf einem Aufkleber. Der Aufkleber für die interne Widmungstafel enthielt einen Schreibfehler des berühmten Zitats („to boldy go“ statt „to boldly go“).

    Nicht, dass das der iMac G3 dann ausversehen ein „Windows-Logo“ hat ;-)

  • Gekauft, falls es ihn geben wird. Ich hatte das Original. Mein erster Mac mit USB und so knuffig!

  • oh Gott bitte nicht Lego!
    lieber lumibricks oder pantasy.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46670 Artikel in den vergangenen 9031 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven