„Lucky“: Anya Taylor-Joy zwischen Millionenraub und FBI

Apple TV erweitert sein Sommerprogramm um die neue Miniserie „Lucky“. Die ersten beiden Folgen stehen ab heute bereit. Im Mittelpunkt des Actionthrillers steht Anya Taylor-Joy als erfahrene Betrügerin, deren Versuch, das kriminelle Leben endgültig hinter sich zu lassen, gründlich scheitert.

Nach einem missglückten Raubüberfall mit einer Beute in Millionenhöhe muss Lucky fliehen. Dabei ist nicht nur das FBI hinter ihr her. Auch die skrupellose Verbrecherbossin Priscilla Masterson will ihr Geld zurück. Die ersten beiden Episoden von „Lucky“ sind jetzt bei Apple TV verfügbar.

Ein Raubüberfall läuft aus dem Ruder

Lucky wurde in einer Familie von Kriminellen großgezogen, hat diesem Leben aber eigentlich den Rücken gekehrt. Um der neuen Bedrohung zu entkommen, muss sie nun genau die Fähigkeiten einsetzen, die sie nicht mehr brauchen wollte. Unterstützung darf sie dabei kaum erwarten: Ihr Vater sitzt im Gefängnis, ihr Partner ist verschwunden und die Ermittler kommen ihr immer näher.

Prominente Besetzung

Neben Anya Taylor-Joy sind Annette Bening als Verbrecherbossin Priscilla und Timothy Olyphant als Luckys Vater zu sehen. Aunjanue Ellis-Taylor spielt die ermittelnde FBI-Agentin Billie Rand. Zum weiteren Ensemble gehören Drew Starkey, Clifton Collins Jr. und William Fichtner.

Taylor-Joy übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist über ihre Produktionsfirma LadyKiller auch als Executive Producer beteiligt. Für Apple TV ist es bereits die zweite größere Zusammenarbeit mit der Schauspielerin. 2025 war sie gemeinsam mit Miles Teller im Apple-Thriller „The Gorge“ zu sehen.

Zwei Folgen zum Auftakt

„Lucky“ umfasst insgesamt sieben Episoden. Zum Start stellt Apple die ersten beiden Folgen bereit, anschließend erscheint bis zum 19. August jeweils mittwochs eine weitere. Die Episoden sind etwa 45 bis 50 Minuten lang.

Wir hatten „Lucky“ bereits in unserer Übersicht der Apple-TV-Neuheiten für 2026 aufgeführt. Wer rasante Gangsterstoffe mit wechselnden Allianzen, Verfolgungsjagden und schwarzem Humor mag, kann jetzt mit den ersten beiden Folgen einsteigen.