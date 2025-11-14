Apple bündelt US-Fußball ohne Aufpreis mit Apple TV

Apple bindet künftig auch die amerikanische Fußballliga MLS als festen Bestandteil in seinen Videodienst Apple TV ein. Wie das Unternehmen mitteilt, werden vom kommenden Jahr an alle Spiele der Major League Soccer für Abonnenten von Apple TV ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Bislang wurde der Fußball-Kanal für Abonnenten von Apple TV zum Preis von 12,99 Euro pro Monat oder pauschal 79 Euro für die komplette Saison angeboten. Nichtabonnenten bezahlen 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro pro Saison. Künftig dürfte aber kaum noch jemand von dieser (zumindest derzeit noch angebotenen) separaten Option Gebrauch machen. Der Preis für das Komplett-Abo von Apple TV liegt hierzulande bei 9,99 Euro im Monat. In den USA wurde der Preis für den Videodienst kürzlich von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar erhöht.

Apple zufolge sind ab der nächsten MLS-Saison nicht nur alle regulären Spiele des Wettbewerbs, sondern auch der jährliche Leagues Cup, das MLS All-Star Game, der Campeones Cup, die Audi MLS Cup Playoffs und weitere MLS-Inhalte im Abonnement von Apple TV enthalten. Der bisherige MLS Season Pass läuft zum Ende der Saison 2025 aus.

Die Erweiterung baue auf der vor drei Spielzeiten begonnenen Partnerschaft zwischen Apple und der MLS. Apple vertieft damit sein Engagement im Sportbereich. Erst im vergangenen Monat hat das Unternehmen angekündigt, mit Apple TV künftig auch der offizielle Übertragungspartner für die USA zu werden.

Rest der aktuellen Saison auch ohne Aufpreis

Abonnenten von Apple TV können darüber hinaus auch den Rest der laufenden MLS-Saison ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Dazu zählt das für den 23. November angesetzte Halbfinale zwischen den Vancouver Whitecaps, dem aktuellen Team von Thomas Müller, und dem LAFC und dessen Starkicker Son Heung-Min.

Die Anstoßzeiten der US-Fußballspiele dürften die Attraktivität des MLS-Angebots für Europäer allerdings schmälern. Das Spiel zwischen Vancouver und Los Angeles beispielsweise findet nach unserer Zeit frühmorgens um 3:30 Uhr statt.