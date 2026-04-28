Apple hat den Starttermin für die vierte Staffel der Erfolgsserie „Ted Lasso“ bekanntgegeben. Die Ausstrahlung auf Apple TV soll am 5. August 2026 mit der ersten Folge beginnen. Weitere Episoden folgen wöchentlich bis zum 7. Oktober.

Einen großen Ausblick auf den Inhalt der neuen Folgen gab es bereits. In der vierten Staffel steht ein neues Team im Mittelpunkt. Der Titelheld übernimmt die Leitung einer Frauenmannschaft in einer unteren Liga, was sich laut der Ankündigung als eine besonders anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Im Verlauf der Staffel gehen Trainerstab und Team demnach Risiken ein, die sie zuvor nicht in Betracht gezogen hätten.

Auch in der vierten Staffel bleiben der Serie nicht nur Jason Sudeikis als Ted Lasso, sondern mit Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Juno Temple und Brett Goldstein weitere Hauptdarsteller der bisherigen Teile erhalten. Neu sind unter anderem Tanya Reynolds und Jude Mack mit im Boot.

„The Savant“ und „Krank Berlin“ weiter in der Warteschleife

Auf konkrete Starttermine warten derweil weiterhin die Serie „The Savant“ mit Jessica Chastain beim Apple TV und „Krank Berlin“ im Free-TV.

„The Savant“ wurde im vergangenen Jahr kurz vor dem Serienstart auf Eis gelegt. Dem Vernehmen nach hat Apple dies aus Rücksicht auf den Mord an dem eng mit der US-Regierung verbundenen Aktivisten Charlie Kirk getan. Die Hauptdarstellerin Jessica Chastain hat diese Entscheidung öffentlich kritisiert. Zwischenzeitlich hat Chastain mitgeteilt, dass Apple die Serie definitiv noch zeigen wird.

„Krank Berlin“ läuft derweil schon seit gut einem Jahr auf Apple TV, ist jedoch immer noch nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. “Die Serie wurde durch das ZDF und damit aus Gebührengeldern mitfinanziert. Der Sender wollte bislang allerdings weder konkrete Angaben zur Höhe seiner Beteiligung machen noch einen konkreten Termin für den Start der Serie im Free-TV nennen. Einzig die Tatsache, dass sich der Sender auch an der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie beteiligt, wurde bislang bestätigt.