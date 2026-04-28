„The Savant“ und „Krank Berlin“ warten weiter
Apple nennt Termin für die neue Staffel von „Ted Lasso“
Apple hat den Starttermin für die vierte Staffel der Erfolgsserie „Ted Lasso“ bekanntgegeben. Die Ausstrahlung auf Apple TV soll am 5. August 2026 mit der ersten Folge beginnen. Weitere Episoden folgen wöchentlich bis zum 7. Oktober.
Einen großen Ausblick auf den Inhalt der neuen Folgen gab es bereits. In der vierten Staffel steht ein neues Team im Mittelpunkt. Der Titelheld übernimmt die Leitung einer Frauenmannschaft in einer unteren Liga, was sich laut der Ankündigung als eine besonders anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Im Verlauf der Staffel gehen Trainerstab und Team demnach Risiken ein, die sie zuvor nicht in Betracht gezogen hätten.
Auch in der vierten Staffel bleiben der Serie nicht nur Jason Sudeikis als Ted Lasso, sondern mit Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Juno Temple und Brett Goldstein weitere Hauptdarsteller der bisherigen Teile erhalten. Neu sind unter anderem Tanya Reynolds und Jude Mack mit im Boot.
„The Savant“ und „Krank Berlin“ weiter in der Warteschleife
Auf konkrete Starttermine warten derweil weiterhin die Serie „The Savant“ mit Jessica Chastain beim Apple TV und „Krank Berlin“ im Free-TV.
„The Savant“ wurde im vergangenen Jahr kurz vor dem Serienstart auf Eis gelegt. Dem Vernehmen nach hat Apple dies aus Rücksicht auf den Mord an dem eng mit der US-Regierung verbundenen Aktivisten Charlie Kirk getan. Die Hauptdarstellerin Jessica Chastain hat diese Entscheidung öffentlich kritisiert. Zwischenzeitlich hat Chastain mitgeteilt, dass Apple die Serie definitiv noch zeigen wird.
„Krank Berlin“ läuft derweil schon seit gut einem Jahr auf Apple TV, ist jedoch immer noch nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. “Die Serie wurde durch das ZDF und damit aus Gebührengeldern mitfinanziert. Der Sender wollte bislang allerdings weder konkrete Angaben zur Höhe seiner Beteiligung machen noch einen konkreten Termin für den Start der Serie im Free-TV nennen. Einzig die Tatsache, dass sich der Sender auch an der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie beteiligt, wurde bislang bestätigt.
Interessant. Nach dem Finale der dritten Staffel kann es eigentlich auch nur mit einem Neustart weitergehen.
Es gibt auch einen deutschen Teaser. Tz tz tz unmöglich
Auf YouTube zum verlinken? Auf Deutsch habe ich ihn bisher nur in der Apple TV App entdeckt.
Ich habe zwar ein bisschen bedenken, da Ted Lasso inkl. Finale perfekt war und viele Charaktere auch auserzählt wirkten, aber in der heutigen Zeit braucht man einen Ted Lasso um so mehr. Daher wäre auch ein etwas schwächerer Ted Lasso besser als kein Ted Lasso.
Aber vielleicht schaffen sie es ja sogar, das Niveau zu halten.
Ich habe bis jetzt nicht mal die 1. Staffel gesehen. Ist Ted Lasso interessant? Wahrscheinlich eher nicht mein Geschmack schätze ich.
Es geht weniger um Fußball als man meint. Ich kann dem Sport garnichts abgewinnen aber die Serie ist Bombe
Wie willst du abschätzen, ob es dein Geschmack ist, wenn du noch keine Minute einfach mal reingeschaut hast? Und was soll die Frage, ob es gut ist? Es ist eine der „BestSeller“-Serien auf AppleTV. Was für eine Antwort erwartest du da?
Vorschlag: Investiere 45 Minuten und schaue die erste Folge. Das Leben kann so leicht sein.
Ich bin kein Sport-Gucker und kein Fußballfan. Bei Ted Lasso geht es nicht um Sport, sondern um die Menschen. Witzig und zugleich doch emotional – ein Balance-Akt, der hier gemeistert wird!
Ted Lasso ist meiner Meinung nach eine der positivsten Serien, die das Fernsehen in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Einfach schön und endlich mal positiv. Wie oben schon gesagt: genau das, was man in der „bekloppten Welt“ im Moment braucht. Reingucken und wohl fühlen!
Megaa! Wenn die noch Mythic Quest fortsetzen würden, könnte Weihnachten ruhig ausfallen
Volltreffer! Oder eher: Barbecue Sauce!