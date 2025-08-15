Thomas Müller: Apples neues Zugpferd für den MLS Season Pass

Thomas Müller, langjähriger Leistungsträger des FC Bayern München, steht vor seinem ersten Einsatz in der nordamerikanischen Major League Soccer. Am Montag, dem 18. August, soll der 35-Jährige beim Spiel der Vancouver Whitecaps gegen Houston Dynamo FC auflaufen. Die Partie wird im BC Place Stadium in Vancouver ausgetragen und ist weltweit im MLS Season Pass auf Apple TV zu sehen. Für Apple-TV+-Abonnenten ist die Übertragung ohne Zusatzkosten enthalten.

Der prominente Neuzugang könnte dem Sport-Streaming-Angebot von Apple zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Der MLS Season Pass ist ein zentraler Bestandteil der Kooperation zwischen der US-Liga und Apple. Mit prominenten Verpflichtungen wie Lionel Messi und nun Thomas Müller soll die internationale Strahlkraft des Produkts steigen. Apple begleitet Müller MLS-Einstieg entsprechend auch mit eigenen PR-Veröffentlichungen.

Müller bringt Erfahrung und Titelhunger mit

Bei seiner ersten Pressekonferenz in Kanada sprach Müller von einem „Abenteuer“, das sportlich ambitioniert bleibe. Er wolle mit Vancouver um Titel mitspielen und sei überzeugt, dass dies sowohl in dieser als auch in der kommenden Saison möglich sei. Müller hatte seinen Vertrag beim FC Bayern München nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit nicht verlängert. Nach der Klub-WM entschied er sich gegen ein Karriereende und unterschrieb in Vancouver bis Ende 2026.

Mit dem FC Bayern bestritt Müller 756 Pflichtspiele, erzielte 250 Tore und bereitete 223 Treffer vor. Er gewann unter anderem 13 deutsche Meisterschaften und zwei Titel in der UEFA Champions League. Für die Nationalmannschaft lief Müller in 131 Spielen auf, war Teil der Weltmeistermannschaft von 2014 und wurde bei zwei Weltmeisterschaften mit individuellen Auszeichnungen geehrt.

Zugpferd für den MLS Season Pass

Die MLS profitiert zunehmend von bekannten Spielern, die ihre Karriere in Nordamerika fortsetzen. Müllers Marktwert als international bekannter Spieler mit einer loyalen Fanbasis könnte Apple helfen, die globale Reichweite des Formats weiter auszubauen. Apple bewirbt aktuell ein rabattiertes Abo für die verbleibende Saison. Während regulär 99 Euro fällig werden, zahlen Neukunden nur noch 49 Euro, Apple-TV+-Abonnenten sogar nur 39 Euro.