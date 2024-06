Fürs MacBook: BatFi 2.0 optimiert Akku-Nutzung

Während macOS grundsätzlich versucht, den besten Kompromiss zwischen Laufzeit und Akkugesundheit zu finden, gibt es MacBook-Nutzer, die die von Apple vorgenommenen Grundeinstellungen hin und wieder gerne an den eigenen Bedarf anpassen würden. Hier setzen Anwendungen wie AlDente und BatFi an, die eine präzisere Akku-Steuerung ermöglichen. BatFi ist jetzt in Version 2.0 erschienen.

BatFi in Version 2.0

Bekannt ist, dass Lithium-Ionen-Akkus länger halten, wenn diese nicht dauerhaft bis zur maximalen Kapazität aufgeladen werden. Stattdessen empfiehlt es sich, die Akkus vor allem in längeren Einsatzpausen auf einer Kapazität von etwa 80 Prozent zu halten. Dies ist unter macOS jedoch nicht ohne Weiteres möglich, da Apples Betriebssystem nicht in der Lage ist, den spezifischen Tagesablauf des Nutzers vorherzusehen.

Hier kommt die für Privatanwender kostenlose BatFi-App ins Spiel. Die App, die speziell für Macs mit Apple-Prozessoren entwickelt wurde, ermöglicht es Nutzern, Ladegrenzen festzulegen und die Lebensdauer ihrer Akkus so (im besten Fall) spürbar zu verlängern. BatFi bietet die Möglichkeit, die Akkuladung jederzeit per Mausklick in der Menüleiste zu überwachen und anzupassen. Zudem kann die App über die Restlaufzeit des Akkus, die Anzahl der Ladezyklen und die aktuelle Akku-Temperatur informieren.

Mit der neuen Version 2.0 erfährt BatFi eine umfangreiche Überarbeitung. Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die Möglichkeit, das minimale Ladelevel auf 50 Prozent abzusenken, was eine noch schonendere Ladung des Akkus ermöglichen soll. Die Benutzeroberfläche wurde verbessert und bietet nun erweiterte Anpassungsmöglichkeiten sowie die Einführung von globalen Tastaturkurzbefehlen.

Neues Menü, neue Kurzbefehle

Ebenfalls neu ist die anpassbare „Niedriger Akku“-Benachrichtigungsschwelle und eine Anzeige der vergangenen Ladezeit im Menü. Die Option, Ladegrenzen während des Schlafmodus festzulegen, wurde ebenfalls überarbeitet und ist nun leichter zugänglich. Nutzer können nun auch das Laden des Akkus stoppen oder diesen aktiv entladen.

Darüber hinaus unterstützt BatFi 2.0 jetzt App-Intents, wodurch sich Ladegrenzen mittels Siri-Kurzbefehlen anpassen lassen. Auch das Erscheinungsbild wurde aktualisiert, einschließlich eines neuen Menüleisten-Symbols und eines neuen App-Icons.

Privatanwender können BatFi weiterhin kostenlos verwenden, indem sie auf der Website der Entwickler einen Betrag von 0 US-Dollar in das „Bezahl was du willst“-Feld eingeben. Geschäftskunden wird eine freiwillige Zahlung von 12 US-Dollar empfohlen. Entwickler Adam Różyński freut sich über jede freiwillige Unterstützung.