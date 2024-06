KI bei Meta: EU-Bürger können Verwendung ihrer Daten widersprechen

Der hinter Anwendungen wie Facebook und Instagram stehende Meta-Konzern will auch die Daten von europäischen Nutzern dazu verwenden, seine unter dem Sammelbegriff „KI bei Meta“ geführten KI-Modelle und Funktionen zu trainieren. Wer in einem Mitgliedsland der Europäischen Union lebt, hat allerdings die Möglichkeit, der Verwendung seiner Daten auf Basis der in Europa gültigen Datenschutzrichtlinien zu widersprechen.

Facebook-Nutzer finden das entsprechende Formular bei einem Klick auf diesen Link, allerdings wird für die Anzeige der Seite vorausgesetzt, dass ihr mit einem Benutzerkonto bei Facebook angemeldet und dort als EU-Bürger registriert seid. Interessant ist, dass Meta hier lediglich von einem „Widerspruchsrecht“ spricht und die Formulierungen im Zusammenhang damit so ausgelegt sind, dass einem eingereichten Antrag nicht zwangsläufig auch stattgegeben werden muss. Man kann eigentlich fest davon ausgehen, dass sich das Unternehmen im Falle einer Ablehnung – zumindest wenn diese einen EU-Bürger betrifft – einmal mehr in einen auf den europäischen Datenschutzregeln basierenden Rechtsstreit verwickelt sehen wird.

Meta will eine „Begründung“

Das für Facebook-Nutzer verfügbare Formular erwartet zudem verpflichtend eine „Erklärung“ darüber, wie sich die geplante Datenverarbeitung auf den widersprechenden Nutzer auswirkt. Hier sollte die Angabe genügen, dass man seine persönlichen Daten in diesem Fall nicht mehr ausreichend geschützt sieht.

Offen bleibt wohl erstmal, ob die Verweigerung einer solchen Zustimmung langfristig auch konkrete Auswirkungen auf die Nutzung der Meta-Dienstleistungen haben kann. Es wäre zumindest denkbar, dass Meta bestimmte Funktionen von einer Einwilligung abhängig machen will.

Das obige Widerspruchsformular sollte eigentlich für alle mit diesem Account verknüpften Meta-Dienste gelten. Unabhängig davon lässt sich das Formular auch über die Instagram-App abrufen, ist dort aber ziemlich versteckt. Ihr müsst hierfür eure Account-Seite öffnen, dort über die drei Balken oben rechts in die Einstellungen springen, ganz nach unten bis zu „Info“ scrollen und dann die Option „Datenschutzrichtlinie“ wählen.

Betrifft Beiträge und Fotos – Privatnachrichten ausgeschlossen

Generell sollen die von Nutzern veröffentlichten Beiträge, Fotos und deren Bildunterschriften sowie Nachrichten, die man selbst an eine KI sendet, für das Training der KI von Meta verwendet. Dem Unternehmen ist es wichtig zu betonen, dass hier Privatnachrichten, die man beispielsweise mit Familienmitgliedern oder Freunden austauscht, komplett ausgeschlossen sind.

Meta weist auch darauf hin, dass es selbst im Falle eines erfolgreichen Einspruchs sein kann, dass persönliche Informationen für das KI-Training verwendet werden, wenn die betreffenden Beiträge von anderen Personen geteilt werden.