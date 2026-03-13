Verschriftlicht Audio- und Videoinhalte
Für Diktate und Transkripte: MacWhisper jetzt auf Deutsch verfügbar
Die Transkriptions-Applikation MacWhisper wird nach der Veröffentlichung von Version 13 weiterhin in kurzen Abständen aktualisiert. Zwei neue Zwischenversionen erweitern die Anwendung um zusätzliche Funktionen, verbessern die Leistung bei großen Transkriptionsarchiven und beheben mehrere Fehler.
Eine der sichtbarsten Änderungen betrifft die Sprache der Benutzeroberfläche. Diese steht nun vollständig auf Deutsch zur Verfügung.
Bereits mit Version 13 hatte der Entwickler die Oberfläche der Applikation umfassend überarbeitet und stärker an aktuelle macOS-Gestaltungsrichtlinien angepasst. Gleichzeitig wurden Funktionen ergänzt, mit denen sich mehrere Transkriptionen parallel öffnen und über eine Seitenleiste verwalten lassen. Die aktuellen Updates konzentrieren sich nun stärker auf Detailfunktionen und Verbesserungen im täglichen Einsatz.
Neue Optionen für Transkription und Export
Mit Version 13.16 führt die Anwendung eine neue Option beim Import von Mediendateien ein. Nutzer können nun festlegen, dass eine Datei lediglich zur Transkription verarbeitet wird, ohne dauerhaft in der Applikation gespeichert zu werden. Dadurch lassen sich Speicherplatz und Dateiverwaltung flexibler handhaben.
Neu ist außerdem eine experimentelle Echo-Unterdrückung für Audioaufnahmen aus anderen Anwendungen. Diese Funktion richtet sich vor allem an Nutzer, die Besprechungen aufzeichnen, ohne Kopfhörer zu verwenden. Die Software versucht dabei, Rückkopplungen oder doppelte Tonspuren zu reduzieren, damit Transkripte nicht mehrfach identische Inhalte enthalten.
Zusätzlich lassen sich Exportformate nun individuell speichern und benennen. Häufig genutzte Ausgabevarianten können damit schneller ausgewählt werden.
Verbesserungen für große Transkriptionssammlungen
Auch an der technischen Grundlage der Applikation wurde gearbeitet. Die Anzeige des Verlaufsbildschirms wurde optimiert, insbesondere für Nutzer mit umfangreichen Archiven von mehr als tausend Transkriptionen. In solchen Fällen soll die Navigation deutlich flüssiger reagieren.
Darüber hinaus unterstützt die Anwendung nun aktuelle KI-Modelle von OpenAI und Anthropic. Parallel dazu wurden lokale KI-Dienste so angepasst, dass sie auch ohne aktive Internetverbindung arbeiten können.
Im Alltag nutzen wir die MacWhisper nicht nur zum Verschriftlichen von Podcasts und YouTube-Videos, zusätzlich verwenden wir die Anwendung auch als Diktatwerkzeug am Mac. In diesem Szenario liefert die MacWhisper aus unserer Sicht deutlich zuverlässigere Ergebnisse als die integrierte Diktatfunktion von macOS. Besonders das Parakeet-Modell hat sich dabei als zuverlässig erwiesen. Die Vollversion der App kostet einmalig 64 Euro.
Wie ist es im Vergleich zu Wispr Flow oder Superwhisper?
Gibt es eine iPhone-Portierung, wie bei den oben genannten? Ich schwanke immer zwischen den beiden. Wispr Flow ist schneller und manchmal auch akkurater. Halluziniert mir aber regelmäßig ein „Vielen Dank“ oder ähnliches an das Ende des Satzes. Super Whisper dagegen sticht heraus durch die Konfigurierbarkeit und die komplett einstellbaren Modis, yeah, mit einem Post-Processing-Modell. So habe ich zum Beispiel einen Modus mit einem Crompt, der jegliche in Code vorkommenden Sonderzeichen nicht ausschreibt, sondern sie direkt umsetzt, wie Dash oder Unterstrich.
Leider ist dadurch auch die Bearbeitung drei Sekunden länger als bei Wispr Flow, und die Autoerkennung der Sprache, die ich manchmal sogar in einem Satz wechsel zwischen Englisch und Deutsch, ist so gut wie nicht vorhanden. Das bekommt Wispr Flow sehr gut hin. Für mich gibt es noch nicht die perfekte Diktationsapp.
Vielen Dank!
Schau dir mal VoiceInk an, aus irgendeinem Grund produziert das bei mir die besten Ergebnisse
Kann ich mit der App auch Besprechungen aufzeichnen und mir danach ein besprechungsprotokoll erstellen lassen. Suche nämlich so eine App oder kennt jemand so eine App / Programm auch für windoof
Otter.ai, Plaud bspw