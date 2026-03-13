Für Diktate und Transkripte: MacWhisper jetzt auf Deutsch verfügbar

Die Transkriptions-Applikation MacWhisper wird nach der Veröffentlichung von Version 13 weiterhin in kurzen Abständen aktualisiert. Zwei neue Zwischenversionen erweitern die Anwendung um zusätzliche Funktionen, verbessern die Leistung bei großen Transkriptionsarchiven und beheben mehrere Fehler.

Eine der sichtbarsten Änderungen betrifft die Sprache der Benutzeroberfläche. Diese steht nun vollständig auf Deutsch zur Verfügung.

Bereits mit Version 13 hatte der Entwickler die Oberfläche der Applikation umfassend überarbeitet und stärker an aktuelle macOS-Gestaltungsrichtlinien angepasst. Gleichzeitig wurden Funktionen ergänzt, mit denen sich mehrere Transkriptionen parallel öffnen und über eine Seitenleiste verwalten lassen. Die aktuellen Updates konzentrieren sich nun stärker auf Detailfunktionen und Verbesserungen im täglichen Einsatz.

Neue Optionen für Transkription und Export

Mit Version 13.16 führt die Anwendung eine neue Option beim Import von Mediendateien ein. Nutzer können nun festlegen, dass eine Datei lediglich zur Transkription verarbeitet wird, ohne dauerhaft in der Applikation gespeichert zu werden. Dadurch lassen sich Speicherplatz und Dateiverwaltung flexibler handhaben.

Neu ist außerdem eine experimentelle Echo-Unterdrückung für Audioaufnahmen aus anderen Anwendungen. Diese Funktion richtet sich vor allem an Nutzer, die Besprechungen aufzeichnen, ohne Kopfhörer zu verwenden. Die Software versucht dabei, Rückkopplungen oder doppelte Tonspuren zu reduzieren, damit Transkripte nicht mehrfach identische Inhalte enthalten.

Zusätzlich lassen sich Exportformate nun individuell speichern und benennen. Häufig genutzte Ausgabevarianten können damit schneller ausgewählt werden.

Verbesserungen für große Transkriptionssammlungen

Auch an der technischen Grundlage der Applikation wurde gearbeitet. Die Anzeige des Verlaufsbildschirms wurde optimiert, insbesondere für Nutzer mit umfangreichen Archiven von mehr als tausend Transkriptionen. In solchen Fällen soll die Navigation deutlich flüssiger reagieren.

Darüber hinaus unterstützt die Anwendung nun aktuelle KI-Modelle von OpenAI und Anthropic. Parallel dazu wurden lokale KI-Dienste so angepasst, dass sie auch ohne aktive Internetverbindung arbeiten können.

Im Alltag nutzen wir die MacWhisper nicht nur zum Verschriftlichen von Podcasts und YouTube-Videos, zusätzlich verwenden wir die Anwendung auch als Diktatwerkzeug am Mac. In diesem Szenario liefert die MacWhisper aus unserer Sicht deutlich zuverlässigere Ergebnisse als die integrierte Diktatfunktion von macOS. Besonders das Parakeet-Modell hat sich dabei als zuverlässig erwiesen. Die Vollversion der App kostet einmalig 64 Euro.