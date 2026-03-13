ifun.de — Apple News seit 2001. 45 897 Artikel

Aiper IrriSense 2: Neue Generation des smarten Rasensprengers startet
Der Hersteller Aiper bringt mit dem IrriSense 2 eine neue Version seines smarten Bewässerungssystems auf den Markt. Das Gerät ist ab sofort im Onlinehandel erhältlich und soll später auch in Baumärkten verfügbar sein. Amazon verkauft das neue Modell im Rahmen der Frühlingsangebote für 469,99 Euro.

Aiper Irrisense 2

Bereits im vergangenen Jahr hatten wir die erste Generation des IrriSense vorgestellt. Ein System das einen Rasensprenger mit einer App-Steuerung kombiniert und sich ohne unterirdische Installation einsetzen lässt. Das Konzept richtet sich vor allem an Gartenbesitzer, die ihre Rasenbewässerung automatisieren möchten, ohne dafür ein fest installiertes Rohrsystem im Boden zu verlegen.

Mit der neuen Version erweitert Aiper die Funktionspalette um eine Mehrzonensteuerung und zusätzliche Automatikfunktionen.

Mehrzonen-Steuerung für Gartenbereiche

Eine zentrale Neuerung des IrriSense 2 ist die Möglichkeit, mehrere Bewässerungsbereiche getrennt voneinander zu definieren. Über die zugehörige Smartphone-Applikation lassen sich bis zu zehn Zonen anlegen. Für jede dieser Zonen können Zeitpläne, Bewässerungsdauer und Intensität individuell festgelegt werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Rasenflächen, Beete oder stärker von der Sonne beschienene Bereiche unterschiedlich behandeln.

Aiper IrriSense 1 2500

Das Gerät kombiniert mehrere Komponenten in einem einzelnen System. Steuerung, Ventiltechnik und Sprinkler befinden sich in einem Gehäuse. Dadurch entfällt der Aufbau klassischer Bewässerungssysteme mit separatem Controller, mehreren Ventilen und fest installierten Sprengern. Ein Gartenschlauch und eine Stromversorgung reichen aus, um das System in Betrieb zu nehmen.

Wie bereits beim Vorgänger nutzt auch die neue Version ein Düsendesign, das den Wasserstrahl in viele kleine Tropfen aufteilt. Diese Verteilung soll den natürlichen Regen nachbilden und eine gleichmäßige Versorgung der Fläche ermöglichen. Die maximale Reichweite bleibt unverändert bei rund zwölf Metern, womit Flächen von bis zu etwa 445 Quadratmetern bewässert werden können.

Automatische Anpassung an Wetter und Niederschlag

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der automatischen Steuerung. Das System greift auf Wetterdaten zu und passt die geplanten Bewässerungszeiten entsprechend an. Wird Regen erwartet, verschiebt das Gerät die Bewässerung. In Hitzeperioden kann die Wassermenge dagegen erhöht werden. Zusätzlich erkennt ein integrierter Regensensor Niederschlag direkt am Gerät und unterbricht laufende Programme.

Aiper Irrisense 2 Bento

Die Steuerung erfolgt über die Aiper-App. Dort lassen sich Zeitpläne anlegen, aktuelle Bewässerungsvorgänge verfolgen und Statistiken zum Wasserverbrauch abrufen. Für den Einsatz im Außenbereich setzt der Hersteller auf ein UV-beständiges Gehäuse und korrosionsfeste Anschlüsse. Zudem verfügt das Gerät über eine Entwässerungsfunktion, die Frostschäden im Winter vermeiden soll.

